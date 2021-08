NOS lança entrega rápida em menos de duas horas de encomendas

NOS é o primeiro operador a realizar entregas até duas horas no país,

Dinheiro Vivo 05 Agosto, 2021 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É simples. Basta encomendar o produto que deseja na Loja Online NOS e em breve na App da empresa, meter a morada onde deseja receber a encomenda, selecionar o modelo de entrega rápida e pagar. Em duas horas, no máximo, receberá a sua encomenda e entretanto pode acompanhar o seu percurso de transporte no CTT Now.

O serviço já está a operar nos concelhos de Lisboa, Setúbal, Porto e Braga e vai complementar a possibilidade já existente de levantar na loja ou até a entrega em 48h na morada do cliente.

O projeto pioneiro no mercado nacional tem apenas um valor de 6,99 euros de portes de envio e é para a empresa uma forma de "proporcionar uma melhor experiência de cliente na compra online de equipamentos, desde o momento de seleção de produto até à receção do mesmo em casa", explica em comunicado.