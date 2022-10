NOS lucra 128,4 milhões de euros até setembro, mesmo sem contar com mais-valias da venda de torres

Reinaldo Rodrigues/Global Imagens © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS registou nos primeiros nove meses do ano um lucro de 191,3 milhões de euros, de acordo com as contas enviadas esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários(CMVM). No entanto, explica a empresa, que esse valor é fruto do efeito contabilístico de ter de registar mais-valias de 75 milhões de euros no terceiro trimestre, relativas à venda de torres de telecomunicações à Cellnex em 2020. Excluindo o registo dessas mais-valias só agora, o lucro líquido consolidado ascende a 128,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 7% em termos homólogos.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aceleraram 4,7%, para 500 milhões de euros. A continua recuperação dos Cinemas NOS e o aumento do número de serviços de telecomunicações e de clientes móveis estão na origem da melhoria dos resultados.

