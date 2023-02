NOS obtém mais 350 milhões de euros em dívida verde

Lisboa, 04/03/2022 - Logotipo da operadora de telecomunicações NOS no dia da apresentação de resultados relativa ao ano 2021. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS garantiu um total de 350 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas e papel comercial, cujas maturidades vencem em 2028, junto dos bancos BPI, Sabadell, Santander Totta, Caixa Geral de Depósitos e BCP, foi esta quinta-feira anunciado. O financiamento garantido está indexado a objetivos de sustentabilidade ambiental, sendo a quarta vez que a NOS contrai dívida verde.

A verba garantida junto de cinco bancos visa "antecipar as necessidades de refinanciamento de 2023", de acordo com a informação veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As diferentes linhas de financiamento garantidas encontram-se "indexadas ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em pelo menos 80% até 2025, em relação a 2019", adianta o mesmo comunicado. Os objetivos para a criação da chamada dívida verde "estão enquadrados pelo sustainability-linked financing framework da NOS, o qual foi objeto de second party opinion [um parecer] por parte da Standard and Poor"s".

Com a contratação destes financiamentos bancários, e após o reembolso de uma emissão obrigacionista programada para maio deste ano no valor de 300 milhões de euros, "a NOS passará a ter cerca de 70% da dívida contratada indexada a indicadores e targets de sustentabilidade".

"As linhas que agora contratamos, para além de contribuírem positivamente para a manutenção de um custo médio de financiamento da nossa dívida muito competitivo face às congéneres e promoverem o aumento da maturidade média da dívida, reforçam o alinhamento da estrutura de financiamento com o nosso propósito estratégico de ser uma referência líder em práticas de gestão sustentáveis, a nível nacional e internacional", explica o administrador financeiro da NOS, José Pedro Pereira da Costa.

No final de setembro de 2022, a empresa liderada por Miguel Almeida tem atualmente apresentava a dívida financeira líquida representava um rácio de endividamento de 1,85 vezes face ao EBITDA após leasings. Um valor "ligeiramente abaixo do target de cerca de duas vezes definido na política financeira da NOS e abaixo da maioria das empresas do setor das telecomunicações".

A NOS tinha levantado 300 milhões de euros em dívida verde em março de 2022. Aquela que tinha sido a terceira operação relacionada com critérios de sustentabilidade fixava o marco de um total de 550 milhões de euros obtidos dívida verde, desde 2020.

Com estas operações, a empresa de telecomunicações consolida a ligação entre o custo de financiamento e o desempenho ao nível da sustentabilidade, sinalizando a ambição de querer uma operação alinhada com indicadores ESG (sigla anglo-saxónica para ambiente, social e governaça corporativa).