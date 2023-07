NOS quer criar de 165 novos serviços a partir do hub 5G nos próximos três anos

Manuel Ramalho Eanes, Administrador da NOS (Imagem de arquivo) © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A NOS assinalou esta quinta-feira o primeiro aniversário do seu hub 5G com a promessa de apoiar empresas de diferentes setores a lançar 165 novos serviços, nos próximos três anos, em Portugal.

"Queremos testar e levar ao mercado 165 novos serviços, a partir deste hub", afirmou Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, no evento que assinalou o primeiro ano de atividade do NOS Hub 5G, em Lisboa.

O gestor anunciou que a telecom vai convidar diferentes "empresas nos próximos meses" para entrarem no hub 5G para concretizar o objetivo anunciado.

Os 165 serviços prometidos serão pilotos 5G. Isto é, novos casos de uso que estarão à disposição das empresas para alavancarem as respetivas operações através da rede 5G. Como fará a NOS isso? Com o Test Bed 5G & Digital Transformation, um consórcio anunciado e lançado oficialmente esta quinta-feira no evento de aniversário do NOS Hub 5G.

O consórcio, liderado pela NOS, prevê apoiar no espaço de três anos o desenvolvimento dos referidos 165 novos serviços.

O desenvolvimento destes novos serviços em 5G incide sobre a indústria, o retalho, a saúde, smart cities e sustentabilidade. Para obter os resultados pretendidos, o consórcio deverá investir cerca de oito milhões de euros.

O consórcio conta também com a Sonae MC e a Wells, bem como com o INESC TEC, o CEiiA e a Ericsson. "É um desafio grande transformar digitalmente o país", realçou Manuel Ramalho Eanes, notando que a NOS está empenhada em ser o operador mais relevante no 5G, em Portugal.

O administrador argumentou que a NOS é a empresa de telecomunicações "com mais espetro, com a maior rede e que realizou mais investimento". De facto, a NOS foi o operador que mais espetro adquiriu no leilão do 5G, pagando 165 milhões de euros. Ao dia de hoje, segundo Manuel Ramalho Eanes, a empresa tem ativas 3935 estações base de 5G.

"Cobrimos hoje 90% da população portuguesa com 5G", disse o gestor. Importar referir que cobertura da população não é o mesmo que cobertura do território e, segundo as regras do leilão do 5G, o que o Estado quer é prática todo o território coberto, no final de 2025.

Não obstante, para Manuel Ramalho Eanes, "a NOS lidera hoje inequivocamente o 5G em Portugal".

O hub 5G da NOS foi inaugurado em julho de 2022. Nessa época, o CEO da NOS, Miguel Almeida, afirmou que a empresa já tinha investido 350 milhões de euros desde 2020. Um ano depois, a empresa fez saber hoje que o investimento no 5G já atingiu os 420 milhões de euros, estimando que esse valor subirá mais 110 milhões de euros "nos próximos anos".

O hub 5G da NOS resultou de um investimento de 1,8 milhões de euros. A empresa fez saber hoje que já desenvolveu no hub 5G 38 casos de uso com mais de 60 parceiros envolvidos, o que resultou na participação global de 260 empresas nas atividades daquele hub. No último ano, a NOS desenvolveu também 30 eventos de informação e formação para o 5G e transformação digital.

"Estivemos bastante ativos", disse Manuel Ramalho Eanes.

Atualizada às 12h14