NOS quer aumentar capital social em mais de 850 milhões de euros

Miguel Almeida, presidente da comissão executiva da NOS © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A assembleia geral anual de acionistas da NOS, que servirá para apreciar as contas de 2021, vai também votar uma proposta do conselho de administração para aumentar o capital social da telecom em mais de 850 milhões de euros, de acordo com a convocatória enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na terça-feira à noite. O capital social vai crescer através da injeção de reservas, com o objetivo de "reforço da competitividade e de criação de valor acionista".

A proposta, que será apreciada a 21 de abril, prevê "o aumento do capital social no montante de 850.016.277,00 euros, por incorporação de prémio de emissão evidenciado nas contas de 2021 e que se mantém após a aplicação de resultados do exercício".

O valor não só servirá para fazer crescer o capital social da NOS dos atuais 5,12 milhões de euros, para mais de 855,2 milhões euros, como também servirá para aumentar o valor nominal de cada uma das ações representativas do capital social, de 1,65 euros para 1,66 euros.

"Aumentar o capital social da sociedade, passando este de 5.151.613,80 euros para 855.167.890,80 euros" concretizar-se-á por incorporação de reservas. Isto porque o balanço das contas de 2021 "evidencia" uma reserva "de prémio de emissão de ações no montante de 854.218.632,59 euros, reservas legais no montante de 1.030.322,76 euros, outras reservas não distribuíveis, no montante de 153.516.622,95 euros e reservas distribuíveis no montante de 267.463.463,04 euros".

A NOS explica que parte das reservas serão utilizadas para remunerar os acionistas, que receberão 27,8 cêntimos por cada ação - a empresa distribuirá mais de 143,2 milhões de euros.

No entanto, prossegue a telecom, "face a um valor tão elevado de reservas constantes do balanço, designadamente as constituídas por prémio de emissão resultante da operação de aumento do capital realizada em 2013 com o processo de fusão, considera-se conveniente a incorporação de tal valor [mais de 850 milhões] no capital social, mediante um aumento de capital por incorporação de reservas".

O conselho de administração da NOS argumenta que o aumento de capital vai permitir a "melhoria do rácio capital social / situação líquida da sociedade". Além disso, acompanha uma "estratégia de reforço da competitividade e de criação de valor acionista".

Em 2021, a NOS registou um resultado líquido de 144,2 milhões de euros, um valor acima das expectativas e que representa um disparo homólogo de 56,7%. Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiram os 618 milhões de euros (+2,5%).

A par da proposta de aumento de capital, o conselho de administração da NOS proporá aos acionistas outras oito medidas, incluindo "a aquisição e alienação de ações próprias" pela NOS e respeitvas sociedades. Nesse ponto, a ideia é definir como número máximo de ações próprias a adquirir "até ao limite correspondente de 10% do capital social. Isto, nos 18 seguintes à aprovação da medida.