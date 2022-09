NOS registou aumento de capital de 850 milhões de euros

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A operadora NOS anunciou esta sexta-feira que tinha registado o seu aumento de capital, de 850 milhões de euros, passando assim o capital social da empresa a ser de 855,1 milhões de euros, de acordo com um comunicado.

Na nota, a empresa indicou que, em cumprimento das deliberações tomadas em assembleia geral, no dia 21 de abril, a empresa "submeteu a registo comercial a operação de aumento do seu capital social de 5.151.613,80 euros para 855.167.890,80 euros, sendo o montante total do aumento de 850.016.277,00 euros, na modalidade de incorporação de reservas, através do aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas de 0,01 euros para 1,66 euros, o qual foi já objeto de inscrição junto da Conservatória do Registo Comercial".

De acordo com a empresa, "a operacionalização desta alteração será concretizada junto da Central de Valores Mobiliários no dia 20 de setembro de 2022".