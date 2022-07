NOS registou consumo de dados de 24 terabytes no Alive

© André Henriques

O NOS Alive gerou um consumo de dados móveis de 24 terabytes (TB) no conjunto dos quatro dias de festival, anunciou esta quinta-feira a empresa de telecomunicações que detém o naming do festival. Antes do arranque da edição de 2022, o operador liderado por Miguel Almeida estimava um tráfego total de dados móveis entre 20 a 30 TB, motivo pelo qual montou uma rede privada própria para que nada falhasse entre os utilizadores da rede NOS, no Passeio Marítimo de Algés.

"No total, ao longo dos quatro dias do festival, foram consumidos mais de 24 TB de dados pelos clientes NOS que passaram pelo recinto, quatro vezes mais do que o verificado na última edição do NOS Alive, em 2019", lê-se numa nota enviada à redação. Além disso, a telecom diz ter registado duas vezes mais utilizadores da rede em simultâneo do que na edição de 2019.

"Os picos das interações verificaram-se sempre durante as atuações dos cabeças de cartaz, em cada dia", salienta a NOS, indicando que os utilizadores consumiram "antos dados durante o concerto dos Da Weasel como a cidade de Coimbra num só dia".

"A seguir aos Da Weasel, as bandas que geraram mais interações e que provocaram o maior consumo, foram, por ordem, Metallica, Florence and The Machine, e The Strokes", lê-se.

Quanto ao uso da rede 5G, apesar da quadruplicação do consumo de dados face à edição anterior, a NOS diz ter registado "velocidades médias 5G acima de 400 megabits por segundo (Mbps) para downloads, e 40 Mbps para uploads, uma velocidade idêntica à média [atual de toda a capacidade] da rede 5G da NOS". No recinto, a NOS tinha instalado um total de 50 antenas móveis para suportar toda a rede criada, sendo que dez antenas estavam dedicadas à nova rede móvel.

Ainda sobre o 5G, a empresa realça que tudo decorreu "sem interferir com a transmissão especial em 5G do NOS Alive feita pela RTP, para a qual foi montada uma rede isolada imune aos picos de utilização do público".

Quanto ao consumo de dados, a rede social Instagram foi a mais utilizada, sendo responsável por 33% do total de partilha de conteúdos em rede NOS registado. Seguiram-se o WhatsApp (20%) e o Facebook (15%). Também o Instagram foi a rede social mais usada (35%) para downloads, ou seja, para visualizar conteúdos. Seguiram-se as redes sociais Facebook, Tiktok, WhatApp e Youtube.