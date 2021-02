NOS vai vender telefones recondicionados. Primeira aposta passa pelos iPhone

iPhone © Unsplash

A operadora de telecomunicações vai apostar na comercialização de telefones recondicionados, com dois anos de garantia. Em comunicado, a NOS explica que na aposta Garantidos NOS será possível adquirir smartphones recondicionados "a preços muito competitivos e com a possibilidade de serem comprados a prestações".

Ao comprar um smartphone recondicionado, o cliente está a adquirir um telefone que já foi usado - daí o preço abaixo da oferta de mercado. Os modelos recondicionados passam por um processo de controlo antes de serem postos à venda, para avaliação do estado de conservação do equipamento.

Os recondicionados são vendidos com uma espécie de nota (Grade A, B ou C, por exemplo), que avalia o equipamento. Um recondicionado Grade A tem marcas mínimas de utilização, por exemplo.

Em comunicado, a operadora indica que esta aposta está integrada "numa perspetiva de economia circular", classificando a gama como "uma opção mais sustentável que permite diminuir a poluição eletrónica e que promove a reutilização".

No lançamento desta opção de recondicionados, a NOS vai disponibilizar smartphones da Apple. No site, estão disponíveis modelos como o iPhone 7 de 32 GB, iPhone 8 de 64 GB, o iPhone XS Max de 64GB e o iPhone XR de 64 GB, com preços que variam entre os cerca de 230 euros e os 650 euros. Os equipamentos serão vendidos com carregador e auriculares, indica a NOS.

Há cada vez mais empresas a disponibilizar modelos recondicionados, especialmente equipamentos da Apple. Lojas como a Worten ou a Fnac já têm disponíveis nos sites equipamentos recondicionados - no caso da Worten, a garantia dos equipamentos é de um ano, por exemplo. Também empresas como a Forall Phones, vendida no final de 2020 a um investidor privado, opera no mercado de recondicionados.