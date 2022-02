Oni investe 30 milhões para cobrir mais 120 mil empresas em três anos

© Unsplash

A empresa de telecomunicações Oni, especializada no segmento empresarial, anunciou esta quinta-feira que tem uma nova rede de fibra ótica, o que permite já hoje oferecer às empresas o acesso a internet de banda larga de 10 Gbps (gigas por segundo), sem qualquer tipo de fidelização. A par do novo serviço, a telecom fez saber que a nova rede de fibra permite apostar num plano de investimentos de 30 milhões de euros para, em três anos, cobrir mais 120 mil empresas.

O anúncio da empresa liderada por Nuno Saraiva é o primeiro passo conhecido após um processo de reposicionamento da empresa, que foi adquirida em 2020 pelos espanhóis da Gigas. A Oni apresenta-se hoje como um operador integral de soluções convergentes de comunicações eletrónicas, cloud e segurança.

A rede da Oni compreende 9.200 quilómetros de cabos óticos, espalhados por todo o país, e mais 75.800 quilómetros de pares de fibra, entre ativos de rede próprios e arrendados ou acedidos via contratos de longo prazo. A contabilidade do alcance da rede é resultado de mais de 550 milhões de euros de investimento, ao longo de duas décadas de atividade.

Agora, a empresa tem uma nova infraestrutura de rede exclusiva para as empresas. A rede mais recente é suportada pela tecnologia XGS-PON -10 (X) Gigabit Symmetrical Passive Optical Network, que permite a adoção da FTTP (Fiber To The Premises) e o lançamento de uma nova oferta de internet banda larga às empresas, de acordo com o explicado pelos responsáveis da Oni num evento de apresentação do novo serviço, esta quinta-feira, em Lisboa.

A nova oferta consiste em internet de banda larga de 10 Gbps, o que, garante a empresa, torna este operador no primeiro a disponibilizar em Portugal este tipo de velocidade de dados de forma massiva. A Oni assegura uma oferta com "latência mínima" e de "alta segurança" na conectividade pretendida.

Numa demonstração do novo serviço, os números notavam melhorias claras: 0,5 segundos de latência, 9321,3 segundos de download e 8109,15 segundos de upload.

Nesta primeira fase, a nova rede e nova estará disponível "nas principais cidades do país". Em Lisboa e no Porto a rede FTTP da ONI vai cobrir aproximadamente 50% das empresas com 4 a 250 empregados. Aliás, pequenas e médias empresas são o principal target da Oni.

As restantes cidades a ter acesso a este tipo de oferta são, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Setúbal e Viseu. O novo serviço estará disponível nos parques empresariais destas cidades.

Segundo Nuno Saraiva, presidente executivo da Oni, e Diego Cabezudo, CEO e cofundador da Gigas, as redes de fibra ótica disponíveis hoje no país são usadas pelos segmentos residencial e empresarial, tendo sido construídas a pensar no mercado residencial. Ora, o uso "intensivo" das redes pelo segmento residencial, sobretudo para consumo de lazer através de plataformas de streaming, gaming e redes sociais, acaba por limitar a qualidade do serviço disponibilizado às empresas.

Por isso, argumentam ambos, a nova rede e o novo serviço da Oni constitui uma alternativa, pois a gama XGS-PON é "exclusivamente" para uso empresarial, o que representa "um passo determinante para o setor de telecomunicações, e para a economia portuguesa", visto que a maioria das pequenas e médias empresas depende de redes com "perfil residencial".

"Está é uma rede simétrica, logo não partilha os recursos do mercado residencial", explica Nuno Saraiva. Assim, tratam-se de redes dedicadas "exclusivamente para o mercado empresarial".

A nova oferta é assegurada pelos servidores da Oni. Mas a empresa mantém o acordo com a Altice para fornecimento de rede, e o objeto é continuar a trabalhar com a dona da Meo. Os responsáveis contaram também que também têm boas relações com a NOS e Vodafone.

Mais 120 mil empresas em três anos. Mais de 50 mil serão PME

A nova oferta às empresas, apresentada e disponibilizada hoje, integra um plano de investimentos a três anos. A Oni prevê investir 30 milhões até 2025 para chegar a mais 120 mil empresas. Os trabalhos para este investimento já estão em marcha desde 2021. Das mais de 120 mil empresas pretendidas, "cerca de 52 mil" serão pequenas e médias empresas, com 4 a 250 trabalhadores, o que representa "35,8% do target de clientes empresariais total".

Ou seja, a empresa atualmente está focada em servir apenas grandes empresas, com redes dedicadas. O líder da Gigas, Diego Cabezudo, confirma que, por isso, a atual "quota de mercado da Oni "é muito baixa". Daí este plano, que levará a telecom a alcançar mais empresas, sobretudo pequenas e médias empresas.

"Abrir a Oni a um mercado muito maior e ganhar quota de mercado é o objetivo", afirma o gestor da casa-mãe da Oni.

Atualmente, a Oni serve 25 mil empresas em Portugal.

"A oferta inédita e inovadora que lançamos hoje é um marco histórico para a ONI mas também para Portugal. Queremos ajudar as empresas na sua transformação digital e ajudar as startups tecnológicas a crescerem, apoiando deste modo o seu sucesso", afirma Nuno Saraiva, CEO da ONI.

"Reforçamos a nossa posição de operador inovador, ao sermos os primeiros a lançar e democratizar uma oferta de 10Gbps para empresas, sem fidelização e com uma forte cobertura a nível de território nacional", acrescenta.

Para Diego Cabezudo, da Gigas, a nova rede e o novo serviço "reitera o compromisso" da Gigas em investir em Portugal. Cabezudo revela que a Oni representa "metade das receitas do grupo".

"A ONI tem uma longa história, um excelente historial na prestação de serviços tecnológicos às maiores empresas do país, e na implementação de infraestruturas de fibra ótica. Com o serviço que hoje lançamos, a ONI quer levar a mais alta tecnologia às pequenas e médias empresas, aproveitando os grandes investimentos que a ONI tem feito nos últimos 20 anos", refere.

A ONi integra hoje o grupo Gigas, uma multinacional espanhola especializada em serviços convergentes de comunicação, cloud e cibersegurança. Criado em 2011, este grupo presta serviços a mais de 10 mil clientes globalmente e opera 11 centros de dados na Europa, EUA, e América Latina.