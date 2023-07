Operação Picoas. Investigação interna da Altice abrange outros países além de Portugal

Patrick Drahi, cofundador e acionista maioritário do grupo Altice © AFP

A Altice International, holding do grupo Altice onde se insere a Altice Portugal, fez saber esta quarta-feira que "está a colaborar ativamente" com as autoridades portuguesas para proteger "os interesses do grupo" e, nesse sentido, revelou que a investigação interna na dona da Meo, anunciada há dias, também abrange operações noutros mercados onde a telecom atua. A holding garantiu que várias personalidades relevantes para as operações do grupo suspenderam funções enquanto a investigação decorre.

[Em atualização]