Operadores ganharam mais 830 mil assinaturas no serviço móvel até junho

As empresas de telecomunicações conquistaram mais 830 mil assinaturas do serviço móvel entre janeiro e junho deste ano, mais 6,7% face ao primeiro semestre de 2021. As telecom nacionais contabilizam, assim, 19 milhões de cartões móveis fornecidos a clientes, sendo que só 13,296 milhões estão ativos (12,6 milhões excluindo cartões para pc, tablet, pen ou router), de acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"A evolução verificada é explicada pela maior adesão aos planos pós-pagos e híbridos", que aceleraram 7,% nos últimos 12 meses, segundo o relatório do primeiro semestre sobre os serviços móveis do regulador, revelado na quarta-feira. Aliás, no final de junho, os planos pós-pagos e híbridos "representavam 63,6% do total de acessos efetivamente utilizados".

"Os planos pré-pagos (+4,8% nos últimos 12 meses), que inverteram em 2021 a tendência de decréscimo que vinha ocorrendo desde 2012, aumentaram pelo quarto trimestre consecutivo, em termos homólogos, aproximando-se dos valores ​​​​​​​pré-pandemia".

Para a entidade liderada por Cadete de Matos, a evolução ocorrida foi influenciada pelo "gradual levantamento das limitações à circulação iniciado na segunda quinzena de março de 2021 e ao Programa Escola Digital, refletindo ainda a retoma da atividade económica pós-pandemia".

Já a evolução dos cartões de telemóvel pré-pagos, estará relacionada com a retoma do turismo, tendo em conta que o número verificado se deve ao "crescimento do número de utilizadores ocasionais".

Tráfego da net móvel dispara 39,5% até junho

No final do primeiro semestre, a penetração do serviço móvel era de 184,1 por cada 100 habitantes. Caso se considere apenas os acessos móveis ativos, a taxa baixa para 128,4 por cada 100 habitantes. E se se excluirem, ainda, os serviços móveis associados a PC/tablet/pen/router, o alcance do serviço móvel baixa para 121,6 em cada 100 habitantes. Importa saber, ainda, que a taxa de penetração do serviço móvel associado a serviços fixos (isto é, inserido nos chamados pacotes convergentes) foi de 52,1 por cada 100 habitantes.

Facto é que o crescimento do número de assinaturas do serviço móvel gerou também uma evolução positivo do tráfego da internet móvel. São cada vez mais os consumidores que vão à net através de um telemóvel. "O número de utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à Internet fixou-se em 9,5 milhões, mais 11,9% que em igual período do ano anterior", no final de junho.

Ora, o tráfego de acesso à internet em banda larga móvel aumentou 39,5% face ao semestre homólogo. O crescimento verificado é explicado pelo regulador com "o aumento do número de utilizadores e, sobretudo, pelo aumento da intensidade de utilização do serviço". Em média, cada utilizador ativo consumiu 6,6 gigabytes (GB) por mês. Só no telemóvel, o tráfego médio de internet foi de 5,2 GB (+33,6%).

A Anacom explica que o alcance do serviço móvel quanto à internet se deve ao facto de em cada 100 habitantes quase 92 pessoas ter internet móvel.

Além da influência do fim das restrições associadas à pandemia e do programa Escola Digital, que inclui a distribuição de hotspot de Internet e cartão SIM aos alunos para ligação à rede móvel, a Anacom desta que os aumentos resultam também "quer do número de utilizadores de Internet no telemóvel (+11,2%), quer dos utilizadores do serviço de acesso à internet através de PC/tablet/pen/router (+22,7%)".

"Estes últimos acessos encontram-se a crescer acima dos 20%, em termos homólogos, há três trimestres consecutivos", lê-se. Acresce o e Desde 2010 que não se registava um aumento tão elevado, segundo o regulador.

Quanto ao roaming, o tráfego móvel registou aumentos em todos os tipos. "Em particular, o tráfego de internet cresceu a taxas muito elevadas (+155,9% no caso do roaming in e +89,6% no caso do roaming out). O grau de cobertura do tráfego em minutos de roaming in por roaming out foi de 86,2%. No caso do acesso à Internet, o tráfego em roaming in foi 2,7 vezes superior ao tráfego em roaming out", lê-se.

OUtra conclusão da Anacom é que o tráfego da voz móvel diminuiu 1,1% face ao primeiro semestre de 2021, " período em que se registou o valor mais elevado contabilizado até ao momento".

O número de minutos de conversação por acesso de voz móvel no primeiro semestre do corrente ano foi, em média, de 236 por mês, menos 16 minutos (-6,2%) que em igual período do ano anterior. ora, a duração média das chamadas foi de 3 minutos e 7 segundos por chamada, menos 18 segundos que em igual período de 2021.

Entre os operadores, a Meo é a empresa com maior quota nos acesso móveis (39,7%). Seguem-se Vodafone (29%), NOS (28%) e Nowo (1,9%).