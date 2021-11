Operadores investem até 2,8 mil milhões para implementar 5G em Portugal

Diogo Sousa, Global Client Lead Partner, Head of Telco CoE da KPMG © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O investimento necessário para implementar a quinta geração da rede móvel (5G), em Portugal, oscila entre 2,5 e 2,8 mil milhões de euros, estima a consultora KPMG. Este é o intervalo de valores do investimento que as empresas de telecomunicações vão ter de fazer em conjunto, nos próximos cinco anos, depois de terem assegurado espetro no leilão do 5G. O leilão terminou a 27 de outubro. NOS, Altice, Vodafone, Nowo, Dixarobil e Dense Air asseguraram faixas.

"Estes valores consideram os diferentes elementos de infraestrutura necessária para uma potencial universalização dos diferentes serviços 5G no território nacional, tanto na cobertura local (rede rádio) como das ligações de base necessárias (transporte e backbone)", explicou Diogo Sousa, global client lead partner, head of telco CoE da KPMG. O Dinheiro Vivo falou com o partner da consultora holandesa na Web Summit, à margem da participação do gestor num painel sobre as transições digital e energética em Portugal.

Segundo Diogo Sousa, o setor das TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicações) "deixou de ser vertical, é agora transversal a todos os outros setores, o que ajudará a transição digital nas diferentes indústrias". Ora, ao nível das infraestruturas, é a área das telecomunicações que assume uma responsabilidade, no atual contexto de retoma económica, "essencial na reconversão tecnológica" do país.

Pela importância das telecomunicações, o gestor da KPMG especialista em telco, revelou que, a concretizar-se o investimento necessário dos operadores, a adoção do 5G, "em conjunto com outras tecnologias como Cloud e CSCloud", vai potenciar "a geração de 10,2 mil milhões de euros de valor incremental na economia nacional", dentro de cinco anos.

Estima-se que o 5G impacte, sobretudo, em atividades de produção industrial, saúde conectada, transportes e logística inteligentes, bem como monitorização ambiental, gaming, realidade aumentado e realidade virtual. Mas, para o "efetivo desbloqueio" de 10,2 mil milhões na economia nacional "o ecossistema nacional tem de desenvolver capacidades, competências e propostas nas diferentes áreas da cadeia de valor: conectividade, serviços de valor acrescentado, hardware e software."

Atraso no 5G pode afinal ser benéfico

Os cálculos da KPMG foram partilhados com o DV uma semana depois do fim do leilão do 5G. Questionado sobre o impacto do atraso de dez meses na conclusão do leilão multifaixa e atribuição de licenças, Diogo Sousa explicou que, apesar do resvalar dos timings, todos os operadores concorrentes conseguiram aceder ao espetro. "Este é o ponto de partida olhando para a frente. Acreditamos que os players aproveitaram estes dez meses para aprofundar o seu posicionamento no mercado", realçou, reparando que os operadores tiveram tempo para testar a tecnologia o suficiente, a fim de agora conseguirem "tomar melhores decisões na forma como vão aplicar investimentos" na nova rede.

"Aproveitaram este tempo para ter um tiro mais certeiro. Vamos acreditar que os vários tiros que vão dar daqui para a frente vão ser tiros mais certeiros, do ponto vista dos serviços a disponibilizar, em que segmentos e em que localizações, e de que forma o vão fazer".

Ou seja, o tempo a mais, em teoria perdido no leilão, pode ter dado às telecoms tempo para que as verbas investidas tenham agora "uma possibilidade de retorno maior do que teria com mais incertezas", quanto à preparação tecnológica do país para receber o 5G.