Operadores querem próxima liderança da Anacom com "menos ego", "mais consciência" e "diálogo"

Os presidentes executivos da Altice Portugal, da NOS e da Vodafone Portugal querem que a próxima liderança da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tenha uma atuação diferente daquela que João Cadete de Matos tem protagonizado. O mandato do atual presidente do conselho de administração do regulador das comunicações termina a 15 de agosto.

"[Queria] alguém que tivesse consciência do que é a missão da Anacom", afirmou Miguel Almeida, presidente executivo da NOS, durante o debate "Estado da Nação das Comunicações", que encerrou o último dia da 32.ª edição do Digital Business Congress da APDC (antigo Congresso das Comunicações), em Lisboa.

Já Luís Lopes, novo líder da Vodafone Portugal, realçou que "mais do que a pessoa, importa a visão e política que se quer para a Anacom", defendendo a criação de um "equilíbrio" entre regulação, empresas e consumidores "para o setor ficar mais saudável". Apelou também a quem vier a seguir a Cadete de Matos que opte por mais diálogo com os operadores.

"Menos ego e mais lego", defendeu Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal. Em concordância, num debate marcado por críticas à atuação da Anacom nos últimos cinco anos, os três gestores defenderam um regulador diferente e uma regulação mais aberta.

Desde que João Cadete de Matos está na liderança do regulador das comunicações que os Altice, NOS e Vodafone têm criticado, acusado e promovido litigância contra a Anacom. Os operadores têm-se oposto, reiteradamente, ao que Cadete de Matos tem defendido e procurado implementar, tanto sobre o regime de fidelizações, como pela promoção da concorrência através do leilão do 5G e, mais recentemente, por defender que os operadores não têm razões para subir os preços dos serviços.

