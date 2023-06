Operadores terão até cinco anos para afastar Huawei do 5G. China admite retaliar

(FILES) In this file photo taken on February 25, 2019 A 5G hotspot sign is displayed at the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. - The chief executives of America's largest airlines warned of a "catastrophic disruption" to travel and shipping operations if telecommunication firms roll out their 5G technology as planned Wednesday without limiting the technology near US airports. Verizon and AT&T have already twice delayed the launch of their new C-Band 5G service, due to warnings from airlines and aircraft manufacturers concerned that the new system might interfere with the devices planes use to measure altitude. (Photo by Josep LAGO / AFP) © D.R

Os operadores portugueses vão ter entre três a cinco anos para retirar toda a tecnologia da Huawei, considerada de alto risco, das redes de telecomunicações, dá conta o jornal Eco esta quinta-feira, que cita fontes do setor. O prazo consta na parte que está classificada como "reservado" da deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC).

Este é um tema que está a provocar muitas reações nos bastidores do setor das telecomunicações, mas não só. O caso pode mesmo abrir um incidente diplomático. De acordo com o Jornal de Negócios desta quinta-feira, as autoridades chinesas terão ficado perplexas e surpreendidas com a decisão adotada por Portugal, que visa afastar do 5G as empresas de fora da UE, dos EUA e da OCDE. Apesar da deliberação em causa não nomear qualquer empresa ou país, os critérios conhecidos assentam que nem uma luva à chinesa Huawei, há cerca de duas décadas a operar em Portugal.

O caso tem suscitado mais as dúvidas do que as certezas. Tal como o Dinheiro Vivo noticiou na quarta-feira, citando o contra-almirante Gameiro Marques, que lidera a autoridade nacional de segurança nacional, a decisão do CSSC "tem caráter vinculativo", ou seja, é definitiva e para cumprir.