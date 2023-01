Pacotes da Vodafone encarecem até 88 euros num ano

A Vodafone Portugal publicou esta segunda-feira as novas tabelas de preços a cobrar pelos serviços a partir de 1 de março. As novas condições preveem maiores custos para os clientes em todos os tipos de serviços pós-pagos e pré-pagos. No limite, os preços vão subir em até 88,08 euros no conjunto dos 12 meses subsequentes à atualização (ou até 101,64 euros, caso não exista fidelização).

Segundo a nova tabela de preços para o segmento consumo, uma família que tenha acesso ao pacote de serviços mais em conta da Vodafone - internet com 30 megabits por segundo (Mbps) de velocidade e telefone fixo, cujo contrato preveja uma fidelização de 24 meses ("Fibra 2 Plus") -, paga hoje 25,90 euros mensais. O valor subirá para 27,87 euros a partir de 1 de março, o que corresponde a um aumento de 1,97 euros mensais (mais 23,64 euros ao fim de 12 meses).

Se o contrato em causa tiver uma fidelização de 12 meses ou de seis meses, o valor da atualização será de 2,35 mensais (mais 28,20 euros num ano). Mas se o referido pacote de dois serviços não prever um período de fidelização, o aumento na fatura será de 3,11 euros (mais 37,32 euros num ano).

Caso se trate de um pacote de três serviços em conjunto - por exemplo, 140 canais de televisão (com box), internet com 200 Mbps de velocidade e telefone fixo ("Fibra 3 Plus"), com uma fidelização de 24 meses - o preço praticado atualmente é de 37,90 euros. A partir de 1 de março, o pacote custará 40,50 euros por mês, mais 2,6 euros mensais (31,20 euros num ano).

Se o período de fidelização for de 12 ou seis meses, a subida será de 2,98 euros (mais 35,76 euros em 12 meses), mas se o vínculo não levar em conta qualquer tipo de fidelização o aumento mensal será de 3,73 euros (mais 44,76 euros num ano).

É entre os pacotes mais completos, isto é, com até quatro serviços integrados, que se verificam as maiores subidas. Por exemplo, uma família que tenha acesso a 140 canais de televisão (com box), internet com 100 Mbps de velocidade, telefone fixo e um cartão de telemóvel (com 800 minutos e 2 gigabytes de dados móveis) - pacote "Fibra 4 Light" -, cujo contrato preveja uma fidelização de 24 meses, paga hoje 51,90 euros por mês. A mensalidade vai encarecer para 55,50 euros a partir de 1 de março. Esta atualização representa uma subida de 3,60 euros mensais (mais 43,2 euros ao fim de 12 meses).

Caso este pacote preveja um período de fidelização de 12 meses, o valor da atualização será de 4,36 euros (52,32 euros a mais em 12 meses). Se a fidelização for de seis meses a fatura será de 5,12 euros, mais 61,44 euros ao fim de um ano. Se se tratar deste mesmo pacote, mas sem fidelização, o aumento mensal será de 5,87 euros (70,44 euros a mais num ano).

O pacote mais exclusivo - "Fibra 4 Play Family" - que assegura 170 canais de televisão, internet com 500 Mbps de velocidade, telefone fixo e quatro cartões de telemóvel (3 500 minutos de chamadas e 40 'gigas' de dados móveis cada), com uma fidelização de 24 meses - pesa hoje no orçamento de uma família 99,90 euros por mês. A partir de 1 de março, a mensalidade será de 106,90 euros. Ou seja, mais sete euros mensais (84 euros a mais ao fim de um ano).

Este último pacote só é possível com um período de fidelização de 24 meses. No entanto, observando uma outra oferta de idêntica exclusividade ("Fibra 4 Infinity Gold") - a grande diferença é que este confere internet de 1 Gbps de velocidade mas apenas um cartão móvel à partida - verifica-se que a atualização de preços pode chegar aos 7,34 euros mensais (88,08 euros a mais num ano), caso se trate de um contrato com fidelização de seis meses, ou aos 8,47 euros mensais (mais 101,64 euros em 12 meses) caso não exista qualquer fidelização associada ao contrato.

Estes exemplos e respetivos valores correspondem aos serviços em pacote suportados por fibra ótica. E, além de corresponderem à atualização que os contratos já em vigor vão sofrer, também representam os novos preços de entrada para novos clientes.

Quanto aos tarifários de voz móvel pós-pagos, o valor das subidas de mensalidades vai oscilar entre 67 cêntimos e 4,74 euros.

A Vodafone Portugal também decidiu atualizar outros tipos de serviços. Por exemplo, a partir de 1 de março, pedir um cartão de telemóvel adicional pode chegar a custar 69,64 euros (dependerá do pacote a que o pedido está associado e se tem fidelização ou não), e instalar um pacote de serviços numa segunda casa pode pesar até mais 51,54 euros (dependerá do pacote escolhido, com ou sem box, e se há ou não um período de fidelização incluído). Já a receção de uma fatura detalhada em papel dos serviços contratados vai passar a custar ao cliente deste operador 3,22 euros mensais, por exemplo.

A proporção dos aumentos anunciados pela Vodafone para os serviços em pacote, sobretudo se corresponderem a contratos com períodos de fidelização de 24 meses, estão em linha com as atualizações das novas condições contratuais já anunciadas pela Altice Portugal, dona da Meo, tal como o Dinheiro Vivo (DV) noticiou a 23 de janeiro.

Só a NOS não tornou públicas as novas tabelas de preços, mas está desde o dia 23 de janeiros a informar os clientes das atualizações em vigor a partir de 1 de fevereiro.

Contrariando o apelo da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), Meo, NOS e Vodafone decidiram aumentar em até 7,8% os preços dos respetivos serviços, em linha com a variação média do Índice de Preços no Consumidor em 2022. Apenas a Nowo não avançou quaisquer atualizações de preços.

Os novos preços estarão em vigor a 1 de fevereiro, nos casos da Meo e NOS, enquanto as novas condições da Vodafone só se aplicarão a partir de 1 de março.

A Deco - Associação de Defesa do Consumidor já se queixou à Anacom do aumento dos preços nas telecomunicações, considerando-os "pouco transparentes" e de "legalidade duvidosa", uma posição reforçada recentemente pela Deco Proteste.

A empresa liderada por Mário Vaz também divulgou o novo preçário para o segmento empresarial.