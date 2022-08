Portugueses passam 54 minutos por mês em chamadas no telefone fixo

© pixabay

As famílias portugueses consumiram, em média, 54 minutos em chamadas num telefone fixo por mês no primeiro semestre do ano, concluiu a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) numa análise ao serviço telefónico fixo divulgada na sexta-feira. Se se levar em conta apenas as chamadas de um fixo para outro número fixo a média cai para 36 minutos.

Os portugueses usam cada vez menos o telefone fixo, uma certeza que ressurgiu agora, após o contexto pandémico - e sucessivos confinamentos - ter levado as famílias a usar com maior regularidade o tradicional telefone fixo. Para se ter um termo de comparação, em média, um consumidor gasta 239 minutos por mês numa chamada por telemóvel, de acordo com dados da Anacom sobre o serviço móvel no primeiro trimestre do ano.

"No primeiro semestre de 2022, o volume de minutos originado na rede fixa diminuiu 18,1% em relação ao semestre homólogo [de 2021, quando a diminuição verificada foi de 7,6%]. [...] No período em análise, foram consumidos, em média, por mês, 54 minutos por acesso, dos quais 36 minutos em chamadas fixo-fixo, 9 minutos em chamadas fixo-móvel e 2 minutos em chamadas internacionais. Em comparação com o primeiro semestre de 2021, foram consumidos mensalmente menos 13 minutos por acesso (-19,8%)", lê-se.

A Anacom relembra que a pandemia "provocou uma inversão da tendência de descida do tráfego que vinha a verificar-se desde 2013". E estima que a quebra sentida no tempo que um consumidor gasta no serviço telefónico fixo está relacionada "com uma redução" do efeito do contexto pandémico no tráfego do telefone fixo. "Eventualmente na sequência da eliminação das principais restrições associadas ao combate a esta doença", defende o regulador.

Para o regulador, a influência da covid-19 no tráfego médio do telefone fixo foi de 13,3% no tráfego médio, nos primeiros seis meses deste ano, ao passo que na primeira metade de 2021 esse peso tinha sido de mais de 25,1%.

Não obstante o pouco uso do telefone fixo, o número de subscritores do serviço fixo cresceu 2%, para cerca de 4,3 milhões de clientes. Ou seja, no final de junho, este serviço ganhou mais 85 mil clientes.

A Anacom explica que o número crescente de clientes se deve à "continuada penetração das ofertas em pacote que integram telefonia fixa". No final de março, havia 4,4 milhões de subscritores de serviços de telecomunicações em pacote (juntam numa única oferta, pelo menos, televisão, telefone fixo e internet).

Ora, entre janeiro e jnho, o regulador observou 51,9 acessos por 100 habitantes. Isto é, em Portugal, praticamente 52 pessoas em cada 100 tem acesso a um telefone fixo.

"A taxa de penetração dos acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendeu a 95 por 100 famílias, mais 1,8 pontos percentuais do que no semestre homólogo de 2021", acrescenta a Anacom.

"O parque de acessos telefónicos principais atingiu 5,4 milhões de acessos equivalentes, mais 115 mil acessos do que no semestre homólogo. O crescimento verificado (+2,2%), deveu-se ao aumento dos acessos suportados em redes de fibra ótica e televisão por cabo (+302 mil acessos)", lê-se.

No final de junho, os acessos telefónicos eram em 88,6% dos casos suportados por redes de nova geração (fibra ótica, redes de televisão por cabo e redes móveis em local fixo), mais 3,2 pontos percentuais face ao primeiro semestre de 2021. O número de acessos fixos suportados em redes móveis foi de 415 mil, que "apesar de ter diminuído neste semestre, ultrapassou o número de acessos analógicos (400 mil)".

O número de postos públicos instalados era de cerca de 13,4 mil, menos 8,9% face ao primeiro semestre de 2021.