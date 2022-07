Preços das telecomunicações agravam 2,1% em junho

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Os preços das telecomunicações recuaram 0,2% em junho, comparando com o mês anterior, o que se explica pela alteração de preços de algumas ofertas das telecom. Em termos homólogos, contudo, os preços subiram 2,1%. A conclusão é da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que divulgou esta terça-feira a análise à evolução dos preços de acordo com o respetivo subgrupo do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

"Os preços aumentaram 2,1%, influenciado sobretudo pelo aumento de preços implementados pela Meo, NOS e Vodafone em abril de 2021", refere a Anacom, apontando que o crescimento "foi 6,7 pontos percentuais inferiores ao verificado pelo IPC". Ou seja, os preços das telecomunicações subiram abaixo da evolução da inflação.

Segundo o regulador, a taxa de variação média dos preços das telecomunicações foi de 1,8%, ou seja, 2,3 pontos percentuais abaixo da registada pelo IPC (4,1%), nos últimos doze meses. Não obstante, a variação média nos últimos doze meses foi em Portugal 1,2 pontos percentuais superior à média da União Europeia (UE).

"Portugal registou a oitava variação de preços mais elevada (20.ª mais baixa) entre os países da UE. O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+4,9%) enquanto a maior diminuição ocorreu no Bulgária (-5,0%). Em média, os preços das telecomunicações na UE aumentaram 0,6%", lê-se.

O organismo liderado por João Cadete de Matos indica, ainda, que os preços das telecomunicações aumentaram 12,3% em Portugal, desde o final de 2010, enquanto o IPC cresceu 20,5%, sendo que "a partir do final de 2021, o IPC passou a crescer a um ritmo superior aos preços das telecomunicações".

Acresce que, "desde 2009 os preços aumentaram 10,3% em Portugal e diminuíram 9,5% na UE".

Também esta sexta-feira, antes da Anacom reportar estes dados, a associação dos operadores de comunicações eletrónicas Apritel defendeu que "Portugal lidera a descida dos preços de banda larga fixa na Europa", apontando uma redução de 4,4% em doze meses, ao passo que na UE "sobem 0,9%". "Portugal também lidera na redução do preço mensal dos pacotes de comunicações [-0,4%, enquanto na UE subiram 1,1%]", avança a entidade liderada por Pedro Mota Soares.

Citando dados do Eurostat, a Apritel argumenta que, "num contexto de aumento generalizado de preços na economia, com uma inflação de 8,7% no mês de junho, os serviços de comunicações nacionais contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional , por via de uma evolução abaixo da inflação verificada".

As leituras de regulador e associação setorial são totalmente opostas. A Apritel reitera que "os comparativos de evolução de preços suportados no IHCP do Eurostat não podem ser utilizados para comparar níveis de preços entre países, apenas a evolução dos mesmos, e com as devidas precauções". "Os enviesamentos da análise são tanto maiores quanto maior for a série temporal", sendo que o IHCP altera os pesos de cada componente, de ano para ano".