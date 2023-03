Preços das telecomunicações com maior aumento mensal em 27 anos

work telemóvel

Os preços das telecomunicações cresceram 4,8% em fevereiro face a janeiro, anunciou esta quinta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Há 27 anos que os preços nas telecomunicações não cresciam tanto.

A variação de preços registada visa apenas a atividade das comunicações eletrónicas, medida através do respetivo subgrupo dentro da classe de preços "comunicações" do Índice de Preços do Consumidor (IPC), indicador que mede a inflação. O agravamento reflete o aumento de preços praticado por Meo e NOS (a Vodafone atualizou os preços apenas em março), em linha com variação média de 2022 do IPC (7,8%).

Em termos homólogos - ou seja comparando fevereiro de 2023 com fevereiro de 2022 - os preços cresceram 3,9%. Segundo a Anacom, está em causa a "maior variação positiva desde dezembro de 2016".

Em fevereiro, a Meo aumentou a mensalidade de sete serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta. Já NOS diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta, tendo aumentado a mensalidade de dez serviços/ofertas, enquanto a Vodafone aumentou a mensalidade mínima de 12 serviços/ofertas. A Nowo diminuiu a mensalidade de seis serviços/ofertas.

"Considerando apenas os aumentos ocorridos em 2023 (janeiro e fevereiro), Portugal registou o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia (+5,1%)", conclui o regulador, notando que, em média, "nos últimos doze meses os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 1,7%, enquanto na União Europeia [UE] aumentaram apenas 0,1%".

"Portugal registou a décima variação de preços mais elevada entre os países da UE", adianta a entidade liderada por João Cadete de Matos, que baseia a leitura em dados do INE e do Eurostat.

Foi na Polónia que se verificou o maior aumento (4,9%), enquanto a maior quebra ocorreu nos Países Baixos (-3,9%).

A piorar o cenário, sublinha a Anacom, que, entre o final de 2009 e fevereiro de 2023, os preços em Portugal aumentaram 13,2%, enquanto na UE diminuíram 8,8%.

"Esta evolução confirma o défice concorrencial existente no mercado, potenciado pelo regime de fidelizações em Portugal, que não tem conduzido a preços baixos. Pelo contrário, Portugal, de acordo com vários benchmarks, é um dos países da UE em que os preços das comunicações eletrónicas mais têm aumentado", refere o regulador.

A evolução dos preços nas telecomunicações já levou a Anacom a propor ao governo a alteração do regime de fidelizações, mas o executivo rejeitou a ideia por considerar "prudente" deixar o mercado funcionar e só atuar quando e se "identificar eventuais alterações que fundamentalmente se possam justificar".

A Anacom defende, ainda, que Portugal "não é apenas um dos países da UE em que os preços mais têm aumentado. É também um dos países nos quais se paga mais pelos serviços".

Citando um estudo da Rewheel - "Digital Fuel Monitor" -, Portugal tem também a segunda tarifa de internet no telemóvel mais cara da UE em termos de preço mediano por gigabyte. E, comparativamente com 50 países a nível mundial, Portugal ocupa a quarta posição.