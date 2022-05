Preços das telecomunicações com subida homóloga de 3,3% e em cadeia de 1,4% em abril

Os preços das telecomunicações aumentaram 1,4% em abril, revelou esta segunda-feira a Autoriade Nacional de Comunicações (Anacom), que cita o respetivo sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC). Em comparação com abril de 2021, os preços das comunicações encareceram 3,3%, 3,9 pontos percentuais abaixo da inflação (7,4% no IHCP). Acresce que a taxa de variação média dos preços das telecomunicações nos últimos doze meses foi de 1,5%, "superior à verificada na União Europeia" (UE), pelo que Portugal registou a nona variação mais elevada da UE.

De a cordo com o regulador das comunicações, em abril, a Meo (da Altice), a NOS e a Vodafone aumentaram as mensalidades médias dos primeiros 24 meses "de algumas ofertas" que combinam três ou quatro serviços no mesmo pacote (triple ou quadruple play). No caso das ofertas triple play os aumentos foram entre 2,6% e 11,1%, enquanto nos casos dos pacotes quadruple play os preços subiram entre 1,8% e 8,2%. A Anacom nota, ainda, que "três ofertas da NOS diminuíram de preço (entre -3,2% e -5,7%)".

Com esta alteração de preços, o organismo liderado por Cadete de Matos concluiu que "a taxa de variação média dos preços das telecomunicações em Portugal foi superior à verificada UE (+0,9 pontos percentuais)", sendo que Portugal registou a nona taxa de variação média mais elevada entre os países da UE. "O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Eslováquia (+5,2%) enquanto a maior diminuição ocorreu no Bulgária (-5,3%). Em média, os preços das telecomunicações na UE aumentaram 0,6%", realça a Anacom.

Sublinha o regulador que esta alteração na taxa de variação média de preços das telecomunicações resultou "dos aumentos implementados pela Meo, NOS e Vodafone em maio de 2021 e em abril de 2022".

Em termos homólogos, o agravamento dos preços foi bem maior (3,3%). Comparando com abril de 2021, a Anacom identificou 23 aumentos de preços e apenas duas diminuições de preços: "a MEO aumentou a mensalidade de oito serviços/ofertas, enquanto a NOS aumentou as mensalidades mínimas de quatro serviços/ofertas e a Vodafone aumentou as mensalidades mínimas de três serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de uma oferta (oferta de banda larga móvel de Internet através de PC/tablet)". Quanto à Nowo, o regulador verificou o encarecimento das mensalidades mínimas em oito serviços.

"Destaca-se, em particular, os aumentos das mensalidades das ofertas 4P e 5P da MEO, da NOS e da Vodafone ocorrido em maio e junho de 2021 e da Meo em abril de 2022", o que contribuiu para a evolução homóloga dos preços das telecomunicações.

Operadores dizem liderar descida dos preços de banda larga fixa na Europa

Não obstante a análise da Anacom, os operadores reclamaram esta segunda-feira o estatuto de líderes europeus na diminuição dos preços nos serviços de banda larga fixa. De acordo com a associação de operadores Apritel, "na média dos últimos 12 meses, os preços em Portugal para os serviços de internet fixa diminuíram 4,9%, enquanto na UE se registou um aumento de 1%".

"Em paralelo com esta forte redução de preços, a taxa de cobertura de redes fixas de alta velocidade aumentou, tendo atingido em 2021 uma cobertura de 92% da totalidade dos alojamentos", acrescenta o organismo liderado por Pedro Mota Soares, num comunicado enviado à redação.

Os dados da Apritel têm por base os números do Eurostat relativos a abril de 2022. Os operadores defendem que os números "demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas", numa altura em que os preços sobem em todas as economias. Por isso, defendem que "os serviços de comunicações nacionais contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional, por via de uma evolução abaixo da inflação verificada".

A Apritel reitera, ainda, que as comparações de evolução de preços suportados no IHCP do Eurostat "não podem ser utilizados para comparar níveis de preços entre países, apenas a evolução dos mesmos, e com as devidas precauções", pelo que esse tipo de análise "apenas releva para avaliações macroeconómicas, como as da inflação, para as quais o IHCP foi criado".

Anacom reitera "desvio" de Portugal face à UE nos preços das telecomunicações

Opinião diferente tem a Anacom que continua a afirmar que os preços das telecomunicações, em Portugal, apresentam um "desvio" face à média da UE. Para a Anacom salienta que "os preços das telecomunicações cresceram 12,5% desde o final de 2010 enquanto o IPC [que mede a inflação] cresceu 18,4%". Ora, entre 2015 e 2019, "a variação acumulada dos preços das telecomunicações foi superior à variação acumulada do IPC" devido a "ajustamentos de preços" dos operadores. A "divergência" entre os dois indicadores diminuiu a partir de maio de 2019 devido à implementação de legislação europeia nas comunicações internacionais dentro da UE (vulgo roaming).

"Caso não tivesse ocorrido a redução de preço das chamadas intra-UE, estima-se que os preços das telecomunicações teriam crescido 16,2% desde o final de 2010, encontrando-se, em termos acumulados 2,2 p.p. abaixo da variação do IPC neste período", defende a Anacom.

Nesse sentido, o regulador estimou que, entre 2009 e abril de 2022, "os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 10,5%, enquanto na UE diminuíram 9,5%".