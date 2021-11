Primeira fábrica 5G do país fica em Almeirim

© DR

Depois de preparar o Porto de Leixões, o Estádio da Luz e o Hospital da Luz, a NOS implementou a nova rede móvel de quinta geração (5G) na fábrica de Almeirim da Sumol+Compal. A rede ainda não foi libertada, apesar do leilão de frequências ter terminado no último mês, mas o operador liderado por Miguel Almeida já preparou aquelas instalações para funcionarem com a nova vaga tecnológica. A fábrica da Sumol+Compal está apta a utilizar a nova rede para aumentar eficiência da produção com uma solução de realidade aumentada, só possível com 5G.

A apresentação daquela que é a primeira fábrica preparada para operar com 5G aconteceu esta quarta-feira. Tanto os administradores da Sumol+Compal como os responsáveis da NOS, presentes esta manhã em Almeirim, garantiram que aquela unidade fabril estará pronta para "tornar mais eficientes as operações da empresa numa escala que até hoje não era possível".

Na unidade ribatejana de Almeirim, que ocupa uma área de 70 mil metros quadrados, a Sumol+Compal processa anualmente cerca de 25 mil toneladas de fruta. Ora, com a rede 5G, a produtividade daquela fábrica poderá melhorar substancialmente.

Através da parceria com a NOS, a Sumol+Compal pretende implementar duas abordagens que permitam, por um lado, conectar todas as linhas de produção e obter informação em tempo real do processo produtivo. Por outro, utilizar a realidade aumentada e aplicá-la em operações de manutenção preventiva das máquinas das linhas de enchimento e embalagem Tetra Pak.

Como será isso alcançado? A Sumol+Compal contratou à NOS o serviço Augmented Worker e Remote Support, que permitirão às equipas de manutenção no chão de fábrica aumentar a eficiência dos processos, melhorando a capacidade de diagnóstico de problemas e diminuindo o tempo de paragem das máquinas. Acresce a possibilidade de poupar tempo e recursos em deslocações ao local das equipas de suporte técnico dos fornecedores.

Os trabalhadores da fábrica de Almeirim terão à disposição smart glasses (óculos inteligentes) e smartphones 5G que apoiarão o dia a dia de trabalho, que contará com guias interativos em realidade aumentada e suporte remoto de especialistas através de vídeos em tempo real.

Para o administrador da Sumol+Compal com o pelouro da logística, Jaime Alves Cardoso, as inovações fornecidas pela NOS "são elementos críticos" que apoiarão a melhorar a competitividade daquela unidade na indústria de grande consumo. "Sabemos que o 5G vem transformar as regras do jogo", afirmou o gestor esta quarta-feira, na fábrica de Almeirim.

Do lado da NOS, o administrador Manuel Ramalho Eanes, também presente em Almeirim, reiterou que o 5G vai acelerar a indústria 4.0, "um elemento-chave para a competitividade das empresas nacionais". Segundo o gestor, em Portugal, a fábrica de Almeirim da Sumol+Compal será a primeira fábrica nacional "a comprovar" o potencial do 5G na indústria.

A NOS é a parceira tecnológica da Sumol+Compal. A parceria apresentada hoje, que tem como primeiro passo a preparação da unidade de Almeirim com 5G, consiste numa colaboração de longo prazo entre as duas empresas para a transformação digital da Sumol+Compal, como evidenciaram os dois gestores presentes.

A rede 5G ainda não foi disponibilizada pelos operadores, apesar do leilão das novas frequências ter terminado a 27 de outubro. Neste momento está em curso a fase de atribuição das licenças de uso das novas faixas cujo projeto de relatório do leilão com decisão de atribuição de direitos já foi aprovado. O projeto será, agora, submetido a audiência prévia dos operadores Altice, NOS, Vodafone, Nowo, Dixarobil e Dense Air até ao dia 18 de novembro. Segue-se, então, a aprovação do relatório final e consequente atribuição dos direitos de utilização de frequências.

De acordo com a apresentação do resultado do leilão pela Autoridade Nacional de Comunicações, o 5G estará no mercado até ao final do ano, ou mais tardar no início de 2022. Mas tudo "depende dos operadores" e, por isso, o regulador não se comprometeu com uma data para o início da comercialização das ofertas.

De acordo com uma análise da KPMG, a implementação do 5G em Portugal custará às telecoms entre 2,5 a 2,8 mil milhões de euros, em cinco anos. O impacto esperado da nova rede na economia nacional será de 10,2 mil milhões de euros, também em cinco anos.