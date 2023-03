PRR. Vodafone à frente de consórcio para testar e implementar 5G nas empresas

A Vodafone Portugal lidera um consórcio que integra a Ericsson e a Capgemini e que pretende apoiar as empresas na testagem, implementação e desenvolvimento de produtos e serviços suportados pela rede móvel 5G, foi esta sexta-feira anunciado pelo operador. O consórcio existe no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e terá acesso a um financiamento de cerca de quatro milhões de euros.

A telecom anunciou hoje, a propósito deste consórcio, o Vodafone Boost Lab, em Aveiro na apresentação da Rede Nacional de Test Beds (pretende criar condições para aumentar o número de projetos piloto com 5G). O Vodafone Boost Lab, além de ter um polo de inovação em Lisboa, que se localizará na sede do operador (espaço deverá ficar pronto até ao final de junho), vai também "permitir testes no terreno em ambiente real", adianta a empresa num comunicado enviado à redação.

O Vodafone Boost Lab terá "uma componente móvel que levará até às empresas as ferramentas de teste e certificação necessárias, para aplicação [do 5G] em ambiente real".

O objetivo é disponibilizar "os recursos necessários para que as empresas (em especial pequenas e médias empresas e startups), possam desenvolver, experimentar, testar e validar produtos e serviços inovadores, assentes no 5G e nas próximas gerações de redes de comunicações, contribuindo para aumentar o nível de preparação tecnológica, apoiando a entrada no mercado daqueles produtos e serviços".

Numa fase em que as empresas de telecomunicações aceleram investimentos para expandir o 5G no país, o consórcio liderado pela Vodafone Portugal permitirá às empresas parceiras a seleção de pilotos e assegurar, "através de plataforma aberta, as necessidades de integração tecnológica das empresas aderentes". Os setores da saúde, media e entretenimento e mobilidade serão prioritários nos planos deste consórcio.

"Esta é uma oportunidade única criada pelo PRR em que, embora apostados no 5G e no seu potencial, com o Vodafone Boost Lab estamos já hoje a capacitar a economia nacional e os seus produtos a pensar nas futuras gerações de redes", afirma o ainda CEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado no comunicado.

O gestor considera que o consórcio anunciado representa a soma do conhecimento técnico e da experiência do operador às "reconhecidas competências da Ericsson e da Capgemini", de forma unir esforços para "as PME acelerarem a transição digital, robustecer a competitividade e impulsionar a produtividade do tecido empresarial português".

O consórcio da Vodafone, Ericsson e Capgemini, é um dos 30 projetos admitidos na medida Rede Nacional de Test Beds, tendo obtido um financiamento de 3.991.464 euros para a realização de 59 pilotos até 2025.