Queixas no setor das comunicações caem 9% para 25 mil no segundo trimestre

Edificio sede da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) fez saber esta quinta-feira que observou 25,9 mil reclamações ao setor das comunicações, menos 9% face a igual trimestre de 2021.

Em comunicado, o regulador afirma que este é "o quinto trimestre consecutivo em que as reclamações no sector das comunicações registam uma diminuição face ao período homólogo, afastando-se dos valores registados durante a pandemia".

Das mais de 25 mil queixas, 65%, ou seja 16,8 mil queixas, referem-se ao setor das telecomunicações. O valor fica 10% abaixo do registado há um ano pelo regulador.

"Nas comunicações eletrónicas, a Vodafone foi o prestador de serviços que registou mais reclamações (36%, cerca de seis mil reclamações) e também o único que viu aumentar o número de reclamações face a igual período do ano passado (+8%)", lê-se.

Não obstante, a NOS é o segundo operador mais reclamado e aquele que mais queixas recebeu por cada mil habitantes - verificaram-se 1,8 queixas por mil habitantes. Ao todo, a NOS recebeu 32% das 25,9 mil queixas, seguindo-se Meo (28%) e Nowo (4%).

Na origem das reclamações está, sobretudo, a demora na resolução (ou reparação insuficiente) de falhas nos serviços. Este é o assunto mencionado em 16% do total das queixas contra as telecom. Surge em 20% das queixas contra a Vodafone, em 14% das que se referem à NOS e em 12% das que são relativas à Meo.

A ativação de serviços sem consentimento "foi o motivo [de queixa] que mais aumentou". Também o o aumento de preços, a não concretização de condições contratuais e a impossibilidade de barrar consumos adicionais de dados originaram queixas.

Quanto aos serviços postais, a Anacom concluiu que 9,1 mil queixas (35% das 25,9 mil reclamações em todo o setor) incidem sobre os operadores postais. O valor fica 6% abaixo do registado há um ano pelo regulador.

Os CTT continuam a ser a empresa mais visada do setor postal, representando 91% das reclamações registadas pela Anacom entre abril e junho na área dos correios.

A DPD reduziu as reclamações pelo terceiro período consecutivo (-17%), representando 5% das reclamações do setor. O conjunto de outros prestadores menos reclamados (UPS, DHL, TNT, CEP, entre outros) representou, ao todo, 4% das reclamações registadas e também viu diminuir as reclamações neste período (48%).

"A falta de tentativa de entrega no domicílio, embora tenha vindo a diminuir, foi o motivo mais mencionado nas reclamações sobre serviços postais (16%)", notou o regulador.

A Anacom concluiu também que, em todo o setor das comunicações, Lisboa foi o distrito que apresentou o maior número de reclamações (32 por 10 mi habitantes), enquanto Portalegre e Bragança apresentaram o menor número (sete por 10 mil habitantes).