Quer mudar de operadora de TV, Net e Voz? Saiba como fazer

Desde o início do mês que várias operadoras de telecomunicações têm vindo a anunciar aumentos nos preços das tarifas, chegando a subida aos 8% em alguns casos. Se procura outras opções para o seu serviço, siga estes conselhos da Selectra - empresa comparadora de tarifas de energia e telecomunicações -, e fique a saber o que fazer para mudar de operador ou renegociar o contrato atual.

Verificar o período de fidelização

O primeiro passo antes de iniciar a troca do serviço é verificar se o período de fidelização ainda está a decorrer, uma vez que a maioria dos contratos obriga a uma permanência de 24 meses. Se já tiver ultrapassado este período pode mudar de operadora quando quiser, caso contrário, terá de continuar a cumprir esta cláusula, exceto raras exceções.

1. Se tiver contratado um serviço por telefone ou online há menos de 14 dias pode cancelar a sua adesão sem qualquer tipo de custo.

2. Em caso de situação de desemprego, alteração de residência, emigração ou falecimento do titular do contrato é possível terminá-lo.

3. Se a operadora não respeitou ou alterou os termos sem aviso prévio de 30 dias, também está no direito de cancelar o serviço.

Se a sua situação se inserir em alguma destas exceções, deve enviar uma carta registada onde conste o número de cliente e de contribuinte, os motivos pelos quais pretende rescindir contrato e documentos que comprovem essas razões. Em casos como desemprego ou emigração, terá de anexar documentos como o comprovativo de inscrição no centro de emprego ou a cópia do novo contrato de trabalho, respetivamente.

Por outro lado, se o período de fidelização terminou é livre para mudar de operadora e passar ao segundo passo: comparar as ofertas do mercado e escolher a que mais se adequa às suas necessidades.

Pode realizar esta pesquisa de forma independente, mas deve refletir sobre quais os serviços que realmente precisa e que lhe garantem melhor cobertura na sua área de residência. O processo de contratação de uma nova operadora é fácil e rápido, pode ser realizado por telefone ou numa loja física.

Dicas para negociar as condições do seu pacote

Se a intenção não é mudar de operadora, mas se encontra insatisfeito com o seu contrato, pode sempre tentar negociar as condições atuais.

1. Suponha que tem um contrato que inclui um serviço que já não lhe interessa, mas que a sua operadora tem outras ofertas a que gostaria de aceder. Experimente propor esta troca, se os serviços forem equiparáveis pode ter espaço de manobra para conseguir um melhor acordo.

2. Se estiver perto do fim do período de fidelização tem uma boa oportunidade para renegociar. Se o valor que paga for obsoleto tendo em conta as novas oportunidades do mercado, a operadora terá todo o interesse em mantê-lo como cliente e oferecer-lhe novas condições.

3. Por fim, se já tem uma relação longa com a sua operadora sirva-se dessa vantagem para negociar os valores da mensalidade ou para obter mais benefícios.

