Receitas da Altice crescem 8,1% para 1.689 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Altice Portugal registou receitas de 1.689,2 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, o que se traduz num crescimento de 8,1% face aos primeiros nove meses de 2020, foi esta terça-feira anunciado pela telecom. A empresa liderada por Alexandre Fonseca garante que o resultado se deve ao crescimento da atividade em todos os segmentos, que resultou num incremento da base de clientes, e ao controlo dos custos operacionais e à redução da estrutura da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da dona da Meo ascende a 639,1 milhões de euros nos nove meses, refletindo um crescimento homólogo de 1,7%. O desempenho do EBITDA resulta "da performance e qualidade da receita e da contínua racionalização da estrutura orgânica e do controlo dos custos operacionais", refere a empresa, que este ano avançou com um processo de rescisões de contratos de trabalho levou à saída de 232 pessoas (cerca de 40 por via de um despedimento coletivo).

Observando o desempenho operacional da Altice, a receita no segmento consumo é 314,6 milhões de euros só no terceiro trimestre (de julho a setembro), o que se traduz numa aceleração de 3,4% face ao período homólogo do último ano.

Neste segmento, ainda que não revele números concretos, a Altice sublinha que "a base de clientes continuou a crescer, tanto no negócio fixo como no móvel, suportado por níveis historicamente baixos de churn [saídas de clientes], aliados à manutenção da sólida performance de angariação, promovida também pela convergência e tecnologia Fibra, que permitiu adicionar clientes mais valiosos e com maior vida útil". A empresa diz que registou adições líquidas de clientes únicos pelo décimo sexto trimestre consecutivo.

No segmento empresarial, a dona da Meo apresenta 274,8 milhões de euros de receita no terceiro trimestre, mais 16,1% face ao período homólogo. Esta área de negócio foi beneficiada pela "reconquista de importantes clientes empresariais de grande dimensão em vários setores, bem como pela recuperação das receitas de roaming face ao terceiro trimestre de 2020, embora a contribuição absoluta tenha sido inferior à do terceiro trimestre de 2019".

O investimento da dona da Meo até setembro ascende a 338,1 milhões de euros, "refletindo a contínua expansão da cobertura de fibra Ótica e reforço da rede móvel" No final de setembro, a Altice contava 5,9 milhões de casas passadas com fibra ótica, em Portugal, mais 308 mil lares na soma dos nove primeiros meses do ano.