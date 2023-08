Receitas da Altice crescem quase 12% para 718 milhões no segundo trimestre

A empresa investiu 120 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. © Arquivo/Global imagens

A Altice Portugal registou receitas de 718 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, um crescimento homólogo de 11,8%, revelou esta segunda-feira a empresa. Todos os segmentos e linhas de negócio cresceram no trimestre em análise, adiantou em comunicado.

Esta performance é "resultado da contínua expansão da Base de Clientes, da diversificação do portfolio de serviços cada vez mais digitais, da aposta na inovação e qualidade de serviço", lê-se na nota enviada hoje às redações.

No segundo trimestre deste ano, o EBITDA fixou-se nos 254 milhões de euros, o que representa um aumento de 9,5% face ao mesmo período de 2022. A empresa justificou este incremento pelo "crescimento das receitas dos serviços core e das novas linhas de negócio, mas também na contínua disciplina dos custos operacionais".

No período em análise, a Altice Portugal investiu 120 milhões de euros, essencialmente na rede móvel, em infraestruturas core de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal.

Segundo adiantou, a aposta no reforço da rede móvel e na implementação da tecnologia 5G conduziu ao aumento da taxa de cobertura da população portuguesa de 48,9% no final do primeiro trimestre de 2022, para 95% no segundo trimestre de 2023, mantendo-se a taxa de cobertura 4G da população nacional em 99,9%

Nos últimos doze meses, aumentou a base dos serviços fixos em 4,9% e a base de clientes do serviço de televisão por subscrição cresceu 3,9%.

As receitas do segmento consumo atingiram 336 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, um crescimento homólogo de 5%. A base de clientes únicos aumentou 1,3% face ao período homólogo do ano anterior, disse ainda.

A Altice registou mais 21 mil adições líquidas em 12 meses, totalizando 1,7 milhões.

Já o segmento de serviços empresariais contribuiu com 382 milhões de euros para as receitas globais neste trimestre, o que representa uma variação homóloga de 18,6%. Este incremento foi impulsionado, sobretudo, pelo crescimento da Geodesia e da Altice Labs.