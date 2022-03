Receitas da Altice Portugal aumentaram 9,1% para 2.314 milhões de euros em 2021

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, e Alexandre Fonseca, co-CEO da Altice Europe. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Altice Portugal fechou o ano de 2021 com receitas totais de 2.314 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 9,1% face ao ano anterior, foi esta quinta-feira anunciado em comunicado. O valor supera os 2.121 milhões observados em 2019, último ano antes da pandemia. Já os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) melhoraram 2,3% em 2021, para 853 milhões de euros.

A melhoria do EBITDA deveu-se ao "controlo efetivo dos custos operacionais" - a empresa empreendeu programas de saídas voluntárias e avançou com um despedimento coletivo no último ano. Em simultâneo, "o aumento constante das receitas trimestre após trimestre", também terão contribuído para o crescimento do EBITDA. Quanto às receitas, a Altice justifica o crescimento com melhorias em todos os segmentos.

A dona da Meo considera que ambos os indicadores - dois dos principais indicadores da performance financeira - refletem um "sólido desempenho da Altice Portugal, na trajetória de reforçada liderança absoluta do mercado e do crescimento sustentado dos indicadores financeiros, da base de clientes, das quotas de mercado e da qualidade do serviço ao cliente". Além disso, a empresa ainda liderada por Alexandre Fonseca, que a dará lugar a Ana Figueiredo a 2 de abril, garante que o todo "o modelo de negócio manteve-se firme".

Angariação "robusta" e baixo 'churn' impulsionam consumo

No segmento de consumo, as receitas totalizaram 1.247,8 milhões de euros, mais 4,3% do que no período homólogo de 2020. A dona da Meo explica o aumento com o desempenho dos negócios fixo e móvel, "que assistiram ao crescimento da base de clientes através do robusto processo de angariação, potenciado pelo binómio fibra/convergência, e pelo controlo dos desligamentos [churn]".

Só no quarto trimestre, a empresa registou 94,6 mil adições líquidas no negócio móvel. No total do ano, registou mais 287 mil adições no pós-pago. Ao mesmo tempo, somaram-se 30,4 mil adições líquidas no negócio fixo, entre outubro e dezembro, e mais 142,1 mil no total do ano. "Os clientes únicos do segmento consumo cresceram 17,7 mil durante 2021, alavancados na manutenção do ritmo de adições brutas e da manutenção do churn em patamar baixo", detalha a dona da Meo.

A Altice diz que os números neste segmento devem-se à "diversidade do portefólio de serviços", indo ao encontro das "necessidade evolutivas dos clientes".

Outsourcing suporta segmento empresarial

No segmento empresarial, a empresa diz ter atingido uma receita de 1.065,9 milhões de euros, o que se traduz num crescimento homólogo de 15,2%. O resultado alcançado inclui já a absorção do desempenho financeiro e operacional da Unisono, empresa de outsourcing espanhola adquirida pela Intelcia (participada do grupo Altice Portugal) em 2021.

A telecom refere que, "apesar da incerteza ainda presente", em 2021 notou a retoma de "algum controlo sobre as contrariedades decorrentes da pandemia e em que se assistiu ao regresso do crescimento da atividade empresarial e do aumento da dinâmica de mercado". Isso permitiu recuperar a "confiança do tecido empresarial".

O segmento empresarial da Altice inclui todos os serviços empresariais, B2B, wholesale (negócio grossista) e "restantes unidades de negócio" do grupo Altice Portugal.

Em 2021, o investimento total da Altice Portugal foi 487 milhões de euros, o que se traduz numa melhoria homóloga de 4,5%. A dona da Meo sublinha que o nível do capex, indicador que mede o investimento, demonstra o compromisso da empresa com o país. No entanto, esse compromisso não é referido no âmbito do desenvolvimento do 5G, mas sim na contínua aposta da expansão da rede de de fibra ótica.

Em Portugal, a fibra ótica da Altice Portugal chega a seis milhões de lares, o que se traduz em mais 408 mil casas cabladas no final de 2021, comparativamente com o ano anterior. Acresce o "investimento contínuo na rede móvel impulsionou uma penetração 4G de 99,8% no final do ano".