Receitas da Altice Portugal sobem 14,5% para 1,9 mil milhões de euros até setembro

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Altice Portugal fechou o terceiro trimestre com receitas de 680,4 milhões de euros. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a faturação da dona da Meo totalizou 1 934,7 milhões de euros, mais 14,5% face ao período homólogo de 2021.

As contas foram reveladas esta quinta-feira, mas note-se que o grupo de telecomunicações não revela em detalhe todos os dados da operação uma vez que não está obrigado isso, não ser uma empresa cotada na bolsa de valores. Entre os dados revelados, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceram 7,6%, para 687,9 milhões de euros, entre janeiro e setembro.

O grupo liderado por Ana Figueiredo explica que o EBITDA justifica-se pelo "crescimento continuo da base de clientes de serviços fixos e móveis, em ambos os segmentos, da diversificação de portfolio, da inovação tecnológica no leque de oferta de produtos e serviços e da manutenção da disciplina de controlo dos custos operacionais". Sobretudo no terceiro trimestre, segundo o comunicado da empresa.

Só julho e setembro (terceiro trimestre apenas), a base de clientes de televisão por subscrição cresceu 1,3%, para 1,8 milhões de assinantes, enquanto os subscritores do negócio móvel aumentaram 1,2%, para 8,8 milhões de serviços. A base de clientes únicos "cresceu 1,3% nos últimos 12 meses, para 1,7 milhões", adianta ainda a telecom.

No segmento de consumo, as receitas cresceram uns homólogos 4,9%, no terceiro trimestre, para 330,1 milhões de euros. Já as receitas do segmento empresarial totalizaram 350,3 milhões de euros, mais 27,5% do que entre julho e setembro de 2021 (ou mais 23,5% se se excluir a contribuição da Unisono, empresa adquirida em 2021).

No final de setembro, a Altice já tinha investido em Portugal 339,7 milhões de euros (114,4 milhões só no terceiro trimestre). Valor pouco acima dos 338,1 milhões de euros de investimento verificados nos primeiros nove meses de 2021.

Segundo a dona da Meo, o volume do investimento expressa o "reforço continuo da rede Móvel, infraestruturas core de nova geração e expansão da maior rede de fibra ótica em território nacional". No final de setembro, revela a telecom, a fibra ótica da Altice servia 6,19 milhões de lares (incluindo 5,5 milhões de habitações servidas pela Fastfiber, participada da Altice). Na rede móvel, conclui o comunicado, o 5G da dona da Meo regista uma taxa de cobertura de 85%, enquanto o 4G cobre 99,8% da população.