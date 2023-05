Receitas retalhistas das telecom cresceram 3,5% para 3,78 mil milhões em 2022

Os principais operadores de telecomunicações faturaram 3,78 mil milhões de euros, em 2022, tanto com serviços móveis e serviços fixos como com as ofertas em pacote. Comparativamente com o ano anterior, as receitas retalhistas de Altice, NOS, Vodafone e Nowo cresceram 3,5%.

O valor consta no relatório "O Setor das Comunicações", divulgado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) neste mês de maio. Estão incluídas receitas diretamente atribuíveis a serviços de televisão por subscrição, de telefone fixo, de internet de banda larga fixa e chamadas para números nómadas, além dos proveitos com chamadas de telemóvel e a utilização e internet móvel.

Considerando os aumentos de preço, promovidos entre janeiro e março, é expectável que as receitas retalhistas dos quatro principais operadores cresçam ainda mais este ano.

De acordo com o regulador, 49,4% das receitas retalhistas dos quatro operadores proveem das ofertas em pacote de diferentes serviços, mais 4,3% do que no período homólogo. Tal como o Dinheiro Vivo já tinha dado conta, em fevereiro, as receitas dos operadores com ofertas em pacotes ascenderam a mais de 1,8 mil milhões de euros, em 2022.

Dos 3,78 mi milhões de euros das receitas retalhistas da dona da Meo, NOS, Vodafone e Nowo, 1,29 mil milhões de euros (34,4%) tiveram origem em receitas diretamente atribuíveis a serviços móveis. O peso dos serviços móveis cresceu 3,1%, em termos homólogos.

Já as receitas diretamente atribuíveis aos serviços fixos -inclui televisão por subscrição, telefone fixo e internet em casa - totalizaram pouco mais de 461 mil euros. As receitas com serviços fixos representavam, em 2022, somente 12,2% do total, traduzindo-se num recuo marginal de 0,2% face ao ano anterior.

No final de 2022, a dona da Meo era o operador com maior quota de assinantes na voz fixa (45%), no serviço de televisão por subscrição (41,1%), de internet fixa (40,9%) e na voz móvel (39%). Não obstante, de acordo com a Anacom, a NOS detinha a segunda quota mais elevada na televisão paga (37%), na internet de banda larga fixa (34%), no telefone fixo (32,5%) e era o terceiro maior operador na voz móvel (28,6%).

Já a Vodafone detinha a segunda maior quota de assinantes na voz móvel (28,9%) e era o terceiro maior prestador de serviços de comunicações eletrónicas em local fixo (21,7% na internet fixa; 19,3% na voz fixa; 18,8% na pay tv).

As quotas da Nowo foram de 2,9% na televisão por subscrição e na internet fixa, 2,3% na voz fixa e 2% na voz móvel.