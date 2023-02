Receitas totais da Vodafone crescem 5,8% para 315 milhões de outubro a dezembro

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal. © Filipa Bernardo/ Global Imagens

As receitas totais da Vodafone Portugal atingiram os 315 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal que termina a 31 de março, o que corresponde a uma subida homóloga de 5,8%, anunciou o operador esta quarta-feira.

As receitas dos serviços cresceram 3,7%, para 280 milhões de euros, entre outubro e dezembro de 2022, refletindo um crescimento nos serviços prestados, de acordo com o comunicado da empresa.

No negócio móvel, a Vodafone chegou aos 4,7 milhões de clientes em Portugal, o que corresponde a um crescimento de 0,4% face a outubro e dezembro de 2021. Já o número de clientes no serviço fixo totalizou 919 mil na internet de banda larga, enquanto o serviço de televisão registou um total de 846 mil clientes. "Em ambos os casos, o aumento em termos homólogos foi de 6,3%", lê-se.

A empresa que é liderada por Mário Vaz acrescenta, ainda, que a rede fibra ótica, no final de dezembro, chegava a 4,4 milhões de casas e empresas. Um aumento de 6,5% face ao período homólogo que resultou do crescimento da rede própria, mas também de parcerias estratégicas, segundo o operador.

Contas poderiam ser outras. Contexto económico leva a aumento de preços

Para Mário Vaz, os resultados da Vodafone poderiam ser outros.

"À semelhança dos trimestres anteriores, este período voltou a refletir o atual contexto macroeconómico e geopolítico, marcado pelos desafios resultantes do expressivo aumento de custos, em particular os de energia, dos quais somos consumidores intensivos pela dimensão e complexidade das redes e sistemas que suportam os serviços disponibilizados aos nossos clientes", argumenta o presidente executivo da Vodafone Portugal, citado no comunicado.

O gestor nota, ainda, que ao contexto económico desfavorável somam-se as obrigações de investimento num "ambicioso plano de modernização da rede móvel, o qual incorpora a continuada expansão de cobertura de rede 5G".

"Este contexto acrescenta desafios extra à nossa operação no novo ano de calendário", realça, indicando "a inevitabilidade da comunicação em janeiro deste ano, de uma atualização dos preços dos serviços de telecomunicações prestados pela Vodafone Portugal, que entrará em vigor a partir de 1 de março".