Receitas totais da Vodafone crescem 6,2% para 298 milhões de euros até junho

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A Vodafone Portugal registou receitas totais de 298 milhões de euros entre abril e junho, naquele que é o primeiro trimestre fiscal 2022-2023, um valor que corresponde a um crescimento homólogo de 6,2%. As receitas de serviços ascenderam a 275 milhões de euros (mais 6,7%), de acordo com as contas divulgadas esta segunda-feira.

Em comunicado, a empresa liderada por Mário Vaz indica que registou "um bom desempenho" no negócio móvel ao registar 4,668 milhões de clientes nesse segmento. O número representa um crescimento homólogo de 2,3% no número de clientes móveis totais.

Já o negócio fixo "manteve o seu desempenho positivo a um ritmo constante num ambiente muito competitivo". A base de clientes de banda larga cresceu 7,3%, para 890 mil clientes, no final de junho, "enquanto a base de Clientes de TV alcançou os 819 mil", uma variação homóloga de 7,3%.

Entre abril e junho, a Vodafone Portugal "continuou a expandir a presença da sua fibra de última geração em todo o país". No final de junho, a rede de fibra ótica deste operador "abrangia 4,2 milhões de lares e empresas, através de rede própria e de parcerias estratégicas".

Para Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, citado no mesmo comunicado, "o bom desempenho que foi possível alcançar reflete por um lado a retoma da atividade económica no términus da pandemia, bem como o crescimento da atividade turística, sendo Portugal um dos principais destinos europeus". "Por outro lado, espelha o reconhecimento da qualidade e relevância do nosso serviço na atividade das empresas e na retoma da normalidade na vida das famílias portuguesas", acrescenta.

O gestor sublinha o esforço da empresa em registar este desempenho operacional naquele que foi um trimestre "marcado pela elevada incerteza e volatilidade, nomeadamente o resultante da pressão inflacionista e do conflito na Ucrânia".

A par de Portugal, todo o grupo Vodafone apresentou esta segunda-feira contas do seu primeiro trimestre fiscal de 2023. As receitas totais do grupo aumentaram 2,7%, para 11,278 mil milhões de euros, sendo que as receitas de serviços subiram 2,5%, para 9,514 mil milhões.

No Reino Unido, o mercado de origem do grupo de telecomunicações, a Vodafone registou uma receita total de 11,28 mil milhões de euros. No entanto, na Alemanha, que é o maior mercado deste operador, foi reportada uma quebra nas receitas de serviços, o que reflete dificuldades no negócio fixo após a implementação de novas regras nas fidelizações, de acordo com a Reuters. O grupo viu a base de clientes do negócio fixo perder 79 mil clientes, contribuindo para um recuo de 0,5%, para 2,857 mil milhões de euros, nas receitas de serviços do país.

De acordo com Nick Read, presidente executivo do grupo, a telecom registou um desempenho em linha com as expectativas: "Fechámos mais um trimestre de crescimento na Europa e em África e assistimos a uma aceleração dos negócios. Embora não estejamos imunes aos atuais desafios macroeconómicos, estamos no caminho certo para cumprir o nosso guidance".

A Vodafone antevê um lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de, pelo menos, 15 mil milhões de euros no ano fiscal de 2023.