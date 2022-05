Receitas totais da Vodafone crescem 7% para 1160 milhões até março de 2022

Mário Vaz - CEO da Vodafone © Leonardo Negrão/Global Imagens

Os proveitos totais da Vodafone ascenderam a 1160 milhões de euros, entre 1 de abril de 2021 e 31 de março de 2022, tendo estes aumentado 7% face ao período homólogo do ano anterior, anunciou esta terça-feira a empresa de telecomunicações. Já a receita dos serviços atingiu 1061 milhões - um crescimento de 7,2% relativamente ao referido período.

Em comunicado, a Vodafone afirma que o desempenho observado reflete a sua estratégia consistente de investimento e diversificação de negócio num setor cada vez mais competitivo e desafiante, tendo sido os resultados sustentados pelo crescimento contínuo do negócio fixo e pela melhoria do segmento móvel.

A base de clientes do serviço fixo continua a aumentar, atingindo 878 mil no final de março de 2022 (+7,8%), dos quais 808 mil são clientes de TV (+7,9%). No que diz respeito à rede FTTH, a empresa prosseguiu a sua estratégia de expandir a sua presença em todo o país nos próximos anos - no final do quarto trimestre, esta rede de fibra de última geração ficou disponível para 4,1 milhões de casas e empresas (+10,1%), de acordo com os dados divulgados.

"O exercício fiscal de 2021-2022 foi desafiante. Foi um ano ímpar, impactado pelos efeitos da pandemia e os desafios em torno do leilão de espetro do 5G (tais como o atraso, a duração, os valores, os novos entrantes e as exigências do Regulador)", começa por afirmar, citado em comunicado, Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, recordando que "com resiliência, investimento e diversificação" a empresa de telecomunicações estava "a conseguir contornar estas condicionantes e a ganhar quota de mercado", confiante de que este seria um ano de referência.

No entanto, o ciberataque de que foi alvo impactou não só a rede e o país, como também o exercício fiscal do último trimestre, pode ler-se. Ainda assim, "apesar de todos os obstáculos, a Vodafone Portugal conseguiu manter a sua tendência de crescimento nos múltiplos indicadores", afirma Mário Vaz.

No ano em que assinala 30 anos, a Vodafone afirma querer continuar a apostar na diferenciação dos produtos e serviços, bem como na expansão e modernização das suas redes, nomeadamente da 5G, na sua perspetiva, essencial para a transição digital em Portugal.