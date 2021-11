Receitas totais da Vodafone Portugal ascendem a 577 milhões até setembro

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Leonardo Negrão/Global Imagens

A receita total da Vodafone Portugal ascende a 529 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano fiscal 2021-2022, foi esta terça-feira anunciado. O desempenho observado representa um crescimento homólogo de 7,4%. Já a receita dos serviços ascendeu a 529 milhões de euros, o que se traduz num crescimento homólogo de 6,9%.

Em comunicado, o presidente executivo da Vodafone, Mário Vaz, sublinha que "os resultados hoje apresentados espelham uma trajetória de crescimento que reforça o nosso empenho em dar continuidade a uma estratégia de prestação de serviço focada nos nossos clientes".

Os números foram suportados "pelo crescimento dos negócios de móvel e fixo, em resultado do aumento da base de clientes em ambos os segmentos", segundo a Vodafone.

Entre abril e setembro deste ano, o número de clientes fixos da Vodafone cresceu 9%, em termos homólogos, para 847 mil na banda larga. Os clientes de tv ascenderam a 780 mil, mais 9,3% face a igual período do último ano fiscal. No final de setembro, a rede de fibra ótica da Vodafone chegava a quatro milhões de lares e empresas, mais 11% face aos primeiros seis meses do ano fiscal 2020-2021.

No negócio móvel, a Vodafone diz que também sentiu um impulso "positivo" no segundo trimestre. Com isso, "as receitas de roaming, visitantes e pré-pago aumentaram tendo, consequentemente, um impacto positivo na evolução do principal indicador de negócio da empresa". No final de setembro, a base total de clientes do serviço móvel era de 4,688 milhões de clientes, "o que representa um ligeiro aumento de 1,7% face a setembro de 2020".

A telecom aproveitou a divulgação das contas semestrais para dar reiterar que "investiu de forma muito expressiva na aquisição de espetro 5G". Por isso, o CEO da empresa realça: "Este investimento, juntamente com a experiência que retiramos de outros mercados europeus onde a empresa já lançou estes serviços e com o trabalho realizado localmente nos últimos anos - para termos a rede preparada para o seu lançamento em Portugal - permite que estejamos certos de que continuaremos a dar um importante contributo ao país na dinamização, na competitividade das Empresas e na melhoria da qualidade de vida dos portugueses".