Resiliência da indústria dá confiança à nova CEO da Altice Portugal

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, e Alexandre Fonseca, co-CEO da Altice Europe © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Quando a nova presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, entrar em funções, a 2 de abril, vai encontrar uma operação substancialmente diferente daquela com que o antecessor, Alexandre Fonseca, se deparou quando assumiu a liderança da comissão executiva da dona da Meo, em 2017. Apesar das diferenças, a gestora está confiante.

Ao contrário do que se passava em novembro de 2017, hoje as relações laborais atravessam uma fase mais calma - um novo contrato coletivo de trabalho vigora, após uma nova fase de saídas de trabalhadores. O portefólio de serviços do grupo Altice Portugal é maior - passa hoje pela energia, publicidade ou bilhética - e a fibra ótica da telecom já chega a seis milhões de lares e empresas, embora o negócio core já não pese o mesmo que há quatro anos e meio, após a alienação das antenas e parte da fibra. Mesmo assim, a dona da Meo lidera nos segmentos-chave do mercado de telecomunicações: pacotes de serviços, televisão por subscrição, serviços móveis e fixos.

Agora, Ana Figueiredo quer continuar o trabalho iniciado por Alexandre Fonseca. "O principal desafio será continuar o legado, adicionando capítulos de sucesso à história de sucesso que temos como Altice Portugal", afirmou na conferência de imprensa que serviu para anunciar as mudanças na gestão da Altice Portugal.

"Herdo toda uma história de várias gerações que construíram não somente aqui toda a atividade em Portugal" como também pelo que "foi construído pelo Alexandre [Fonseca]".

Os desafios

Embora a nova CEO assuma existir uma base de partida positiva, os desafios que enfrentará, ainda que diferentes, poderão ser tão exigentes como os que o antecessor encontrou.

À primeira vista, Ana Figueiredo poderá ter de recuperar uma ligação com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), muito desgastada na "era" de Alexandre Fonseca - sobretudo por causa do leilão do 5G, que ditou o fim unilateral das relações institucionais da Altice com o regulador. Ana Figueiredo já esclareceu: "Vou pedir uma reunião com a Anacom".

Seguir-se-à o 5G. A Altice conseguiu menos faixas no espetro radioelétrico do que as concorrentes NOS e Vodafone e terá de enfrentar a entrada de mais dois operadores, estando por perceber os planos da telecom para a nova rede móvel em Portugal. Há ainda os dossiês do SIRESP, da TDT e dos cabos submarinos a trabalhar, bem como acautelar eventuais mudanças regulatórias face a um novo quadro legal para as telcos ainda paralisado no Parlamento.

Resiliência da indústria

A isto soma-se o contexto de guerra na Europa, a que nenhum setor é alheio. "É um contexto incerto, não sabemos quanto tempo vai durar e que impactos económicos e financeiros pode ter", afirmou a nova CEO, sinalizando que, "se necessário", face a eventuais impactos, está pronta a atualizar a dimensão da estrutura. "Se em devido tempo tiver de ser ajustada ou se tiver de fazer algum ajuste", tal "será feito".

"Avaliamos diariamente os riscos operacionais, estratégicos, internos e externos, e todos os fatores novos que ocorrem como pandemias ou guerras", clarificou.

"Somos uma indústria resiliente, que conecta todos vós, famílias, pessoas, empresas, estamos preparados, soubemos responder, estou segura de que vamos conseguir novamente responder", garantiu, contudo, confiante.