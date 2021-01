Rever pacotes de telecomunicações pode render poupança anual de até 346 euros

O estudo do gestor de faturas online Payper conclui que, em alguns casos, rever as condições do pacote de telecomunicações, passando para opções mais vantajosas, poderá representar consideráveis poupanças anuais para os portugueses.

No caso dos pacotes de telecomunicações triple play (internet, telefone fixo e televisão), o Payper conclui que as opções disponibilizadas pelas quatro principais operadoras de telecomunicações (Altice, Nowo, Vodafone e NOS) têm "ofertas muito similares, mas com grande variação dos preços consoante a operadora de telecomunicações".

A semelhança entre os pacotes triple play, de alguns dos operadores, refletiu-se em "mensalidades praticamente idênticas ao longo de 2020", considera o Payper, notando que os preços arrancam nos 31 euros por mês com um período de fidelização de 24 meses.

As diferenças de valor começam quando se passa para um pacote com internet, telemóvel, televisão e Internet. Acrescentando um número de telemóvel os valores de mensalidade passam "geralmente para mais de 51,99 euros".

A Payper sublinha que os valores indicados estão dependentes de uma série de fatores, como o número de canais, rapidez da internet ou GB que estão associados ao pacote - quanto mais opções tiver, mais pagará de mensalidade. Ainda assim, é destacado que se "o consumidor estiver a pagar mensalmente acima destes montantes, possui provavelmente um contrato já antigo e deve informar-se das ofertas atuais dos diversos operadores para selecionar a melhor opção", aconselham.

"Por serviços idênticos de internet fixa, televisão e telefone fixo ou de internet fixa, televisão, telefone fixo e telemóvel ("quadruple play"), analisando o mercado em Janeiro de 2021, pelos menos para 500 mil agregados familiares, existem ofertas com mensalidades a partir de €18,75/mês e €22,5/mês, respetivamente (mensalidade média cobrada durante 24 meses de contrato)", indica o serviço. Feitas as contas, o gestor de faturas estima que rever contratos para valores mais vantajosos poderá representar "poupanças anuais de 146 e de 346 euros face às mensalidades médias cobradas em 2020".

"A dificuldade na escolha dos serviços mais adequados e económicos, prende-se na maioria dos casos com a diversidade de oferta e com a complexidade deliberada das campanhas promovidas pelos operadores: com mensalidades variáveis ao longo do contrato, descontos promocionais apelativos, taxas adicionais, custos de instalação indexados à fidelização... e, por isso, disponibilizamos uma lista simples de todas as ofertas no mercado, com indicação da mensalidade média considerando todo o período de fidelização exigido", indica Pedro Branco, analista de dados do Payper.