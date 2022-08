Samsung lança novos smartphones e relógios

A Samsung lança esta quarta-feira os seus mais recentes smartphones dobráveis, o Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Fold4. Esta é a quarta geração da série Galaxy Z.

Conforme explica a marca, o Galaxy Z Flip4, apresenta um design "compacto em concha". Os utilizadores deste novo dispositivo poderão efetuar filmagens em modo mãos livres ou mesmo tirar selfies "dobrando parcialmente o Z Flip4 ao ativar a FlexCam".

Estas funcionalidades estão ainda disponíveis no Instagram, WhatsApp e Facebook, graças à pareceria da Samsung com a Meta. Para os criadores de conteúdos e vloggers a marca explica que é possível iniciar "a gravação de vídeo em alta-definição no modo Quick Shot e troque facilmente para o modo Flex para continuar a gravar sem interrupções em modo mãos-livres".

E, para quem quiser tirar uma selfie, em modo retrato, pode aceder à pré-visualização na proporção real da foto ao usar o Quick Shot.

"O Z Flip4 foi concebido para utilizar verdadeiramente o modo mãos livres - permite fazer muito mais sem a necessidade de abrir o telefone. Fazer chamadas, responder a mensagens, desbloquear o carro5 e até controlar o widget SmartThings Scene6, tudo a partir do ecrã presente na capa", frisa a Samsung.

Este novo smartphone dispõe, ainda, da funcionalidade do carregamento super rápido, o que significa ser possível carregar a sua bateria até metade da sua capacidade, em cerca de meia hora. Para a marca este é o Z Flip4 que apresenta o design mais expressivo até agora.

De acordo com a Samsung, "os utilizadores podem personalizar totalmente o Z Flip4 por dentro e por fora, tanto na capa como no ecrã principal para complementar o seu estilo".

Como um preço recomendado de venda ao público desde 1149 euros, o Z Flip4 pode ser encomendado a partir desta quarta-feira e tem a sua chegada prevista a partir de 26 deste mês.

Galaxy Z Fold4

Este smartphone combina a experiência tecnológica móvel coletiva da Samsung para criar um dispositivo com funcionalidades acrescidas, seja aberto ou fechado no modo Flex, explica a insígnia, que adianta que estes smartphones já são lançados com o Android 12L, uma versão especial do Android criada pela Google para experiências com ecrãs de grande dimensão, incluindo os dobráveis.

Através da sua parceria com a Google e com a Microsoft, a Samsung consegue com o Z Fold4 oferecer aos seus utilizadores a facilidade de copiar e colar links de uma aplicação para outra e efetuar ligações através do Google Meet, "enquanto desfrutam de atividades virtuais em conjunto, incluindo a visualização de conteúdos no YouTube ou jogar em grupo numa videochamada", reforça a Samsung.

"O conteúdo torna-se ainda mais imersivo no ecrã principal de 7,6 polegadas que apresenta um maior nível de brilho face à versão anterior, uma taxa de atualização adaptável de 120Hz e uma Under Display Camera (UDC) menos visível através da nova disposição de subpixeis do tipo "scatter-type", revela a marca.

De acordo com a empresa, durabilidade do ecrã principal foi igualmente melhorada graças à estrutura otimizada por camada, ajudando a reduzir os danos causados por impactos externos.

Esta inovação abrange tanto o Z Fold4 como o Galaxy Z Flip4, que também vêm equipados com resistência à água IPX8 21.

O Galaxy Z Fold4 tem um preço de venda ao público recomendado a partir dos 1859 euros e chegará também a partir de dia 26 de agosto e pode ser encomendado esta quarta-feira.

Galaxy Buds2 Pro

A juntar-se a estas novidades chegam também os novos Galaxy Buds2 Pro, que apresentam um design mais compacto e ergonómico e que é 15% mais pequeno. Estes dispositivos foram concebidos para evitar a deslocação, quando em atividade física e graças ao Auto Switch é possível transitar do programa de televisão a que está a assistir para atender uma chamada.

O seu preço de venda recomendado é de 239 euros.

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro

Nesta quarta-feira foram ainda lançados os Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro, com características avançadas e novas funcionalidades. O Galaxy Watch5 tem agora uma maior área de superfície e conseguem assim estar mais em contacto com o pulso.

Desta forma é possível rastrear as métricas de saúde com maior precisão. O sensor BioActive 3 em 1 funciona em combinação com os outros sensores da série Galaxy Watch5, incluindo o sensor de temperatura, recentemente introduzido, para proporcionar aos utilizadores uma compreensão profunda do seu bem-estar. O seu preço de venda recomendado é de 299 euros na versão Bluetooth e 349 euros na versão LTE.

Por seu turno, o Galaxy Watch5 Pro apresenta todas as caraterísticas para os entusiastas do desporto ao ar livre. Apresenta um ecrã em cristal de safira, com armação em titânio e uma nova bracelete, foi segundo a Samsung, "construído para ser resistente, e pensado para durar".

O Galaxy Watch5 Pro tem a maior bateria de um Galaxy Watch (60% maior que o Galaxy Watch4) e é possível fazer uma caminhada, gravá-la e partilhá-la na aplicação Samsung Health com o Route Workout. Com este relógio é possível ainda descarregar percursos pedestres e de bicicleta. Estará disponível em titânio preto e titânio cinzento, com um ecrã de 45 milímetros, a partir de 469 euros para a versão Bluetooth e 519 euros para a versão LTE.