Samsung prevê queda nos ganhos operacionais no 4.º trimestre, menos 69% do que em 2021

A empresa sul-coreana Samsung Electronics anunciou esta sexta-feira esperar ganhos operacionais de cerca de 4,3 biliões de wons (3,2 mil milhões de euros) no quarto trimestre de 2022, menos 69% do registado em 2021.

O resultado previsto é justificado pela queda dos preços dos 'chips' de memória e da redução da procura de dispositivos, devido ao abrandamento económico, de acordo com a gigante tecnológica.

Em termos de receitas de vendas, a Samsung espera somar cerca de 70 biliões (cerca de 52,7 mil milhões de euros), o que representaria uma diminuição de 8,6%, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, acrescentou.

Por sua vez, espera-se que a crescente inflação global reduza a procura de produtos tais como televisores e telemóveis.

A guerra na Ucrânia, a política de "zero covid" mantida até recentemente pela China e a inflação significam que as perspetivas para o final do ano passado não são boas para a Samsung, uma vez que as vendas de dispositivos eletrónicos continuarão a diminuir globalmente, o que por sua vez promete arrastar negativamente a indústria de semicondutores.