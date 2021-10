Saphety entra em plataforma mundial de operadores de telecomunicações

D.R © Rui Fontoura, CEO da Saphety

A Spahety entrou no TM Forum, uma associação setorial mundial que reúne alguns dos maiores operadores de telecomunicações do mundo (como a AT&T, China Mobile, China Telecom, Deutsche Telekom, Vodafone, NTT, Orange, Softbank, Telefonica e Verizon), foi na segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a multinacional de origem portuguesa congratula-se por passar a integrar, através da marca Magnify, um painel de 850 associados na área das telecomunicações. Ao entrar no TM Forum, a empresa liderada por Rui Fontoura passa a ter acesso às dez maiores telecoms do mundo, que representam em conjunto um volume de negócios "superior a 2 triliões de dólares", servindo "mais de 5 mil milhões de clientes em mais de 180 mercados".

Para Rui Fontoura, CEO da Saphety, "a integração no TM Forum abre portas à valorização da marca Magnify, entre os maiores players mundiais das telecomunicações, "aportando valor às suas estratégias de faturação e reforçando e aprofundando a sua relação com os seus clientes". A Magnify foi "desenhada" para os setores das telecomunicações e utilities, sendo já utilizada pela "Oi no Brasil, a Vodafone na Hungria, a Entel no Peru e no Chile, a Orange em Espanha, a Liberty Group na América Latina e Caraíbas ou a Via Verde em Portugal".

A Saphety é especialista em soluções de faturação eletrónica, apresentação e troca eletrónica de documentos entre empresas e financiamento de faturas. Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, conta com 10 mil empresas clientes e mais de 190 mil utilizadores em 52 países em setores como as telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços e saúde, para além do setor público.

O TM Forum posiciona-se "como um ambiente aberto e colaborativo disponibilizando ferramentas práticas e informação para apoiar os seus associados nas suas iniciativas de transformação digital".