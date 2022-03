Serviços móveis com maior crescimento no número de subscritores em mais de dez anos

Smartphones. © LOIC VENANCE / AFP

O número de subscritores dos serviços móveis em Portugal teve em 2021 o maior crescimento desde 2010. De acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o número de assinantes cresceu em 647 mil novos utilizadores (+5,2%).

A Anacom explica que o crescimento se deve à maior utilização de planos pós-pagos e híbridos (+6,6% nos últimos doze meses), "que representam 62,3% do total de acessos", e ao crescimento dos planos pré-pagos (+3% em doze meses) que "inverteram a tendência de decréscimo que ocorria desde 2012".

"O crescimento do número de acessos móveis estará associado ao gradual levantamento das limitações à circulação impostas devido à pandemia de covid-19. No final do segundo trimestre de 2021, os acessos móveis de utilizadores particulares representavam 74,9% do total de acessos ativos, enquanto os acessos de utilizadores empresariais representavam 25,1%", salienta o regulador.

Desta forma, no final de 2021, os serviços móveis tinham uma penetração de 117,6 por cada 100 habitantes, em Portugal. Já a penetração de acessos móveis comercializados em pacotes com fixos foi de 49,5 por 100 habitantes.

Observando o tráfego de voz móvel em minutos, a Anacom indica que foi registado uma subida homóloga de 4,6%. O número de minutos que cada utilizador passou ao telemóvel foi em média de 243 por mês, por cada acesso de voz móvel. Ou seja, cerca de 8,1 minutos do dia foram passados em chamadas. . Em comparação com 2020, o tráfego médio mensal aumentou 5,6 minutos (+2,4%)

"O efeito estimado da covid-19 sobre o tráfego médio por acesso foi de mais 9% em 2020 e de mais 6,7% em 2021", aponta o organismo liderado por Cadete de Matos.

Quanto aos serviços móveis de acesso à internet, a Anacom aponta que o número de utilizadores fixou-se em nove milhões em 2021, refletindo um crescimento de 8,8% face a 2020. O valor "corresponde a uma penetração de cerca de 86,7 por 100 habitantes, mais 6,7 pontos percentuais do que em 2020".

O aumento no número de utilizadores surge na sequência de um crescimento de utilizadores de internet no telemóvel (8,5%) e em acesso via PC/tablet/pen/router (+14,5%).

"No caso destes últimos acessos, trata-se do maior crescimento homólogo registado desde 2010, período em que decorria o programa e-iniciativas. O crescimento agora verificado poderá estar associado ao Programa Escola Digital, lançado em setembro de 2020 (no âmbito do qual foram distribuídos aos alunos hotspots de Internet e cartões SIM para ligação à rede móvel), assim como ao gradual desconfinamento", lê-se.

Como o número de utilizadores cresceu, bem como a frequência de utilização do serviço tornou-se mais intensa, o tráfego de acesso à Internet em banda larga móvel aumentou uns homólogos 32,6% em 2021, de acordo com o regulador.

O tráfego médio mensal por utilizador ativo de Internet móvel aumentou 25,8% face a 2020. "Cada utilizador de banda larga móvel consumiu, em média, 5,9 GB por mês. O tráfego médio mensal gerado por PC/tablet/pen/router atingiu os 29 GB (+30,4%)", realça a Anacom, indicando que o tráfego em roaming "registou aumentos em todos os tipos de tráfego face ao ano anterior"

Entre os prestadores de serviços, a Meo continua a deter a quota de mercado mais elevada, que nos acesso móveis ativos quer no número de assinantes. Nos acessos móveis ativos com utilização efetiva, a Meo surge com uma quota de 40,4%, seguindo-se Vodafone (29,3%), NOS (27,2%) e Nowo (1,9%). Quanto ao número de subscritores, a quota da Meo foi de 37,3%, seguindo-se a NOS (30,8%), a Vodafone (28,7%), a Nowo (2,3%) e a Lycamobile (0,9%).

A NOS detém a quota mais elevada de tráfego de Internet em banda larga móvel (42,6%), seguida da Vodafone (29,7%) e da Meo (27,1%).