Sindicato dos trabalhadores da Altice em Portugal pede aumentos de 10,2% a partir de 2023

Ana Figueiredo, CEO da Altice © Altice

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Novembro, 2022 • 16:10

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT) anunciou esta quarta-feira que entregou à administração do grupo uma proposta do acordo coletivo que inclui a atualização dos salários em 10,2% e um salário mínimo de mil euros.

"O SPTP propõe a atualização dos salários em 10,2% e um salário mínimo de mil euros", refere um comunicado divulgado pelo sindicato e que surge um dia depois de um conjunto de estruturas sindicais ter convocado uma greve nacional dos trabalhadores do grupo para o dia 9 de dezembro.

De acordo com o sindicato, o modelo de aumento incluído na proposta de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) a vigorar a partir de janeiro do próximo ano é "transparente, objetivo e mensurável", uma vez que baseia as atualizações salariais nas taxas de inflação de Instituto Nacional de Estatística (INE) e Banco de Portugal e nas demonstrações financeiras da empresa.

"Com este modelo os trabalhadores terão os seus salários indexados aos indicadores de desempenho da empresa, ou seja, o seu aumento será tanto maior, quanto mais efetivo tiver sido o seu contributo para a melhoria do desempenho do Grupo Altice Portugal", acrescentam no documento.

O processo de negociações da proposta do STPT iniciou-se na terça-feira e irá desenrolar-se "até ao primeiro trimestre de 2023".

O sindicato defende que a sua proposta "cobre uma vasta abrangência de tópicos, desde a proposta de aumento salarial até ao sistema de avaliação de desempenho, passando pelos critérios de progressão, pela valorização através da formação profissional, pelo regime de férias, pela duração do trabalho, pela regulamentação do regime de teletrabalho e pelo plano de saúde, entre outros".

Com este cenário, a STPT diz estar "fortemente convicta do caráter virtuoso do modelo" proposto, que diz que permitirá "assegurar um melhor alinhamento dos trabalhadores com a estratégia do grupo, fomentar a paz social e distribuir, de forma mais equitativa, a riqueza produzida em cada exercício económico, relevando o trabalhador como força fundamental da empresa.

Na terça-feira, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), o STT - Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), a Federação dos Engenheiros e o Sindicato de Quadros Das Comunicações (Sinquadros) entregaram à administração do Grupo Altice Portugal um pré-aviso de greve de 24 horas para o dia de 09 de dezembro, pedindo aumentos salariais.

O pré-aviso de greve impacta as empresas MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, Altice Portugal, PT Cloud e Data Centerts, Altice Labs, PT ACS -- Associação de Cuidados de Saúde, Fundação Portugal Telecom, Portugal Telecom Data Center, PT Contact e PT Sales, Tnord, Sudtel, Field Force Atlântico e Winprovit.

As cinco estruturas sindicais convocaram ainda concentrações junto aos edifícios da Altice em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada para as 14.30 horas de 9 de dezembro.