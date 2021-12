Sindicatos pede passagem das negociações do acordo coletivo da Altice para ministério do Trabalho

(Imagem de arquivo) © RODRIGO ANTUNES/LUSA

A Frente Sindical que negoceia com a Altice anunciou que vai pedir que as negociações do acordo coletivo de trabalho passem para a conciliação no Ministério do Trabalho, considerando a última proposta da empresa "excessivamente limitada".

Em comunicado, a Frente Sindical diz que, na última reunião com a empresa para negociar o acordo coletivo, na quinta-feira, foi "confrontada com a proposta excessivamente limitada da empresa, como sendo a última", pelo que os sindicatos decidiram manter a sua proposta e "solicitar de imediato a passagem das negociações" para o Ministério do Trabalho (conciliação).

Segundo a Frente Sindical, na última reunião, a Altice propôs que os salários de 740 euros passem para 760 euros e propôs um aumento no salário base de 15 euros para todos os trabalhadores a partir de 1 de janeiro de 2022.

A empresa propôs ainda o dobro do prémio de reforma/aposentação para os trabalhadores que saiam até 31 de dezembro de 2023 e aumentos nas progressões, entre outros pontos.

Para a Frente Sindical, "a Altice tem condições de pagar melhores salários" e defende que o salário mínimo na empresa deve subir para 770 euros, exigindo ainda um aumento de 15 euros para todos os trabalhadores com efeitos a 01 de novembro de 2021 ou de 20 euros a 01 de janeiro de 2022.

A Frente Sindical quer ainda um aumento de 2,5% do subsídio de refeição, para 8,40 euros, e o alargamento das diuturnidades para todos os trabalhadores, entre outras medidas.

A conciliação consiste numa negociação assistida, na qual intervém a Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais (DGERT) com vista a uma plataforma de entendimento entre sindicatos e a empresa.

As negociações sobre o acordo coletivo da empresa entre a Altice Portugal e os sindicatos arrancaram em outubro.