SIRESP. Estado negoceia extensão de contratos devido a atraso no concurso

Dinheiro Vivo 08 Novembro, 2022 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concurso para selecionar os novos fornecedores do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) está atrasado e, por isso, o Estado viu-se obrigado a negociar mais um prolongamento temporário dos atuais contratos para que o serviço não deixe de funcionar, noticia o Público esta terça-feira. Altice e Motorola têm sido os principais parceiros desde o surgimento do SIRESP.

Segundo o matutino, previa-se que os vencedores deste concurso começassem a operar o SIRESP a partir de 1 de janeiro de 2023, mas com atrasos nos procedimentos os diferentes candidatos "consideram quase impossível" que tal ocorra. É o SIRESP que assegura a rede de comunicações de emergências para entidades como polícias e bombeiros.



O prazo para apresentação de propostas termina na próxima semana. Tendo em conta a complexidade do concurso, o governo está ver com os atuais parceiros privados a prorrogação dos contratos, sendo que a entidade SIRESP quer que o valor a pagar por essa extensão tenha um desconto de 20% face aos acordos que estão em vigor.