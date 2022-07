SIRESP só deverá ter acesso ao 5G dentro de dez anos

Viseu, 27/04/2014 - Cerimónia de entrega de equipamentos portáteis para operação na Rede SIRESP- Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, aos Corpos de Bombeiros do Agrupamento Centro-Norte (abrangendo os distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu), nas instalações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Viseu. Na foto: equipamento para entrega. ( Rui da Cruz / Global Imagens ) © Rui da Cruz / Global Imagens

O futuro do Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP) ainda não está totalmente definido, mas é já uma certeza que a rede que assegura as comunicações de emergência só terá acesso à quinta geração da rede móvel (5G) - para que se use imagens e vídeo nas comunicações - dentro de dez anos, dá conta o Expresso esta sexta-feira.

"Todos os estudos apontam unanimemente para que o processo decorra durante uma década, por razões de estabilidade, por razões de transferência tecnológica e até por razões estruturais de segurança do sistema", afirmou o brigadeiro-general Viegas Nunes, presidente da SIRESP S.A desde abril, citado pelo semanário.

O governo lançou um concurso internacional em junho para escolher um novo fornecedor do SIRESP. As candidaturas terminam a 28 de julho. O SIRESP vai ter um investimento de 150 milhões de euros nos próximos cinco anos, 75 milhões dos quais correspondem ao valor do concurso público internacional agora lançado. O fornecedor escolhido - incumbente até 2028 - também terá a função de modernizar a rede do SIRESP, permitindo que esta possa funcionar em banda larga móvel 4G e 5G. A rede de emergência é hoje assegurada pela Altice Portugal e pela Motorola.