Só 9% das famílias usa exclusivamente a TDT

Comando de televisão. Migração de TDT © Pixabay

A Televisão Digital Terrestre (TDT) é a única forma de aceder a conteúdos televisivos para 9% das famílias residentes em Portugal, revela a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) no relatório "Meios de acesso ao sinal de TV", que integra informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2022.

As famílias que só têm TDT encontram-se maioritariamente nos regiões Centro e Norte do país, mas também no Alentejo, e são as que tem menores rendimentos e não há crianças no agregado, de acordo com o regulador das comunicações.

O relatório da Anacom também evidência que o número de utilizadores exclusivos da TDT tem diminuido. Em 2017, 18% das famílias tinham apenas a TDT para aceder à televisão. Em 2018, eram 15%.

No último ano, 87,9% das famílias tinha nas suas residências serviços de televisão paga, enquanto 40% tinha acesso à TDT, considerando as residências principais e as famílias com residências secundárias.

Se só forem consideradas as famílias com uma habitação apenas, 38,6% tinha TDT mas "não necessariamente de forma exclusiva".

"A percentagem de famílias com acesso à TDT nas suas casas aumentou 5,3 pontos percentuais (p.p.) nos últimos quatro anos (33,3% em 2018 e 38,6% em 2022), e a maioria dispunha simultaneamente do serviço de televisão pago (75,6% ou 29,2% do total das famílias)", adianta a Anacom.

"Em 2022, contabilizaram-se 2,3 milhões de televisores com acesso à TDT, 90% em residências principais e 10% em residências secundárias. Em média, cada família dispunha de 1,6 televisores com acesso à TDT na residência habitual e 1,3 televisores nas residências secundárias", acrescenta o regulador.

O mesmo relatório indica, ainda, que 5,5% das famílias residentes em Portugal não tinha qualquer serviço fixo de comunicações eletrónicas.

A TDT é assegurada pela Altice Portugal, cuja licença termina a 31 de dezembro de 2023. A dona da Meo já manifestou vontade de renovar a licença, estando a Anacom a avaliar o futuro da TDT. O regulador terá de tomar uma decisão até junho.