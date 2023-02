Subida de preços? "Não fizemos nada de diferente do que foi feito na Europa", diz CEO da Altice

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal.

A presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, defendeu esta quinta-feira as subidas de preços dos serviços de telecomunicações, em vigor desde 1 de fevereiro no caso da dona da Meo.

"Não fizemos nada de diferente do que foi feito na Europa", afirmou a gestora, quando instada a comentar a proposta apresentada ao governo pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). O regulador propôs a redução para seis meses o período máximo de fidelizações, a fim de fomentar a concorrência entre operadores e levar a uma quebra de preços junto dos consumidores.

Ana Figueiredo reuniu-se com a comunicação social, durante a tarde de hoje, para explicar parte da estratégia da Altice Portugal até 2030, depois de ter apresentado os planos aos trabalhadores na parte da manhã, no Altice Arena.

Reiterando o direito em subir os preços dos serviços até 7,8%, em linha com a média anual da taxa de inflação registada no Índice de Preços no Consumidor (IPC) em 2022, a CEO da Altice Portugal começou por esclarecer que a atualização incide apenas na mensalidade, "e não nos outros componentes faturados aos clientes".

"Fomos claros [na comunicação desses aumentos]", afirmou Ana Figueiredo.

De acordo com a gestora, a dona da Meo vinha a sentir a inflação desde 2020 e que, agora, o problema é que os portugueses já não estavam habituados a lidar com os efeitos de uma escalada inflacionista.

"Nos últimos dois anos, assumimos todos os incrementos de custos na estrutura. Já estamos a sentir a inflação há mais de dois anos", disse. Socorrendo-se de uma mapa de um benchmark realizado pela empresa sobre atualizações de preços, a gestora defendeu que houve aumentos no resto da Europa, face aos valores da inflação de cada país, e que Portugal "foi dos países em que a percentagem de atualização foi mais baixa".

Exemplificando, salientou que na implementação da rede 5G o preço do aço "cresceu 40%".

Argumentou, ainda, que o setor "não tem contribuído para a inflação". "Pelo contrário, somos uma indústria deflacionária", defendeu. Socorrendo-se de mais um quadro, desta vez com dados do Eurostat, disse que, na última década, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC, que mede e compara a inflação entre os países da União Europeia) subiu 8,1%, enquanto o índice de preços das telecomunicações cresceu 1,8%.

Com base nestes dados, afirmou que o cabaz de produtos que afere a inflação "não é necessariamente o que tem mais impacto". "No nosso caso, o que tem mais impacto são os custos de energia que cresceram a dois dígitos", atirou.

Altice queixa-se de falta de diálogo do lado da Anacom

"A inflação que nos impacta não é de um dígito, mas de dois dígitos. Adicionalmente, a receita média mensal face ao número de serviços que os clientes usam decresceu 25% [em Portugal], enquanto a média europeia decresceu 15%. Podemos ver que os preços em Portugal decresceram muito mais significativamente do que no resto da Europa", argumentou.

E de novo um exemplo. "O M4O é o pacote que os portugueses mais usam. Foi lançado em 2013 e nessa oferecia 85 canais, internet fixa com uma velocidade de 100 megabits por segundo e 200 megas de dados móveis no telemóvel. Custava 79,99 euros. Hoje custa 67 euros e oferece mais de 100 canais de televisão, 200 megabits por segundo na velocidade da internet fixe e 5 gigas de dados móveis no telemóvel.

Acresce o 5G que, segundo Ana Figueiredo, já está incluído nos pacotes que as famílias contratam. "O custo diário [do 5G] para uma família portuguesa composta por um casal com dois filhos é de 70 cêntimos, quase o preço de um café", disse.

Finalmente, sobre as fidelizações, a CEO da Altice Portugal afirmou: "Hoje em dia os clientes têm a opção de subscrever serviços sem fidelizações". E referiu que, nos últimos dez anos, 60% dos consumidores já trocara de operador.

Não obstante, a gestora não referiu que os preços das ofertas não fidelizadas são substancialmente mais caros.

Sobre este ponto, João Zúquete da Silva, administrador responsável pelos recursos humanos e área regulatória da Altice Portugal, tomou a palavra para explicar o motivo de existirem fidelizações: "As fidelizações não existem porque nós temos mau feitio. Existem porque há um investimento inicial importante na aquisição de um cliente, que tem que ver com os equipamentos e com a deslocação do técnico a casa do cliente, que se cifra em algumas centenas de euros".

O gestor realçou que as fidelizações dão "previsibilidade" aos operadores nas opções de investimento que tomam.

Contudo, nenhum dos gestores explicou que lógica existe por detrás das refidelizações (quando um cliente, após o período de fidelização que serviu para o operador recuperar o investimento feito na angariação do cliente, é novamente confrontado com a necessidade de cumprir um novo período de fidelização para que os preços das mensalidades não subam substancialmente).

Questionada sobre o papel da Anacom, Ana Figueiredo sublinhou que "o mais importante é que exista uma agenda regulatória clara que permita o investimento" e que "existam canais de comunicação". "É do diálogo que surgem soluções", realçou.