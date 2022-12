TDT. Avaliação da Anacom sobre renovação da licença à Meo focada nos custos do serviço

Parte relevante dos pressupostos identificados no pedido da Altice ao regulador para a renovação da licença da TDT visa os custos do serviço. Anacom diz que há mais interessados na TDT, tendo seis meses para decidir sobre o futuro do serviço