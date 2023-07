Telefónica vai criar a Telefónica Inovação Digital no final deste ano

Operadora espanhola de telecomunicações Telefónica © GABRIEL BOUYS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2023 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Telefónica vai criar uma nova empresa no final deste ano, a Telefónica Inovação Digital, que integrará a Telefónica I+D e a Telefónica Digital e será liderada pelo diretor de dados da empresa, Chema Alonso, foi anunciado esta quinta-feira.

No final deste ano, a Telefónica vai criar uma nova empresa, a Telefónica Inovação Digital, confirmou a agência Efe junto de fontes da multinacional espanhola.

A nova empresa irá reunir cerca de mil trabalhadores, cerca de 800 da Telefónica Digital e 200 da Telefónica I+D, segundo fontes sindicais.

A nova empresa, cuja notícia da sua criação foi antecipada pelo site do jornal económico elEconomista, irá fortalecer o compromisso da multinacional espanhola em promover a transformação do setor de telecomunicações, as novas tecnologias e os produtos e serviços digitais, além de reforçar a sua vocação para atrair os melhores talentos.

O processo legal de integração das duas empresas estará concluído no final deste ano, segunda prevê a Telefónica.

A primeira subsidiária do grupo empresarial espanhol foi a Telefónica I+D.

Em 1988, a Telefónica I+D separou-se da Telefónica, pois a multinacional espanhola entendeu que, para fomentar a inovação, precisava de ter uma subsidiária com um ambiente e uma gestão empresarial adequada a esta finalidade.