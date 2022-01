Tribunal de Contas Europeu alerta: "5G na UE precisa de dose de reforço"

© Josep LAGO/AFP

A quinta geração da rede móvel (5G) já está disponível na esmagadora maioria dos 27 países da União Europeia (UE). Contudo, tendo em conta os "atrasos consideráveis" nos cronogramas de alguns Estados-membros, sobretudo devido à pandemia de covid-19, que forçou o adiamento da adoção do 5G - foi o caso de Portugal -, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) considera que o objetivo de haver uma "cobertura 5G ininterrupta nas zonas urbanas e ao longo das principais vias de transporte até 2025", na Europa, está em risco. Por isso, diz que é "preciso uma dose de reforço".

De acordo com um relatório do TCE, que avalia se o apoio da UE aos Estados‑Membros contribuiu eficazmente para a implantação atempada de redes 5G, divulgado esta segunda-feira, conclui-se que, apesar de já existir 5G, "os Estados-membros registaram atrasos consideráveis na implantação das suas redes 5G, o que está a pôr em risco a realização dos objetivos da UE em termos de acesso e cobertura". Por isso, o TCE apela "a que a UE dê um novo impulso para reforçar o lançamento da tecnologia 5G, a nova norma mundial de comunicações sem fios para as redes móveis".

O TCE não específica se por "novo impulso" está a apelar apoios financeiros de Bruxelas para que os 27 países da UE acelerem a transformação e cobertura e acesso às redes de comunicações, ou se está apenas a sugerir a reformulação do calendário dos objetivos da UE.

Segundo Annemie Turtelboom, membro do TCE responsável pelo relatório, os 27 países da UE deverão gastar "400 mil milhões de euros no desenvolvimento de redes 5G", até 2025. No entanto, este responsável reitera que "muitos Estados-membros" estão "ainda longe de colher os benefícios da tecnologia 5G".

As ofertas 5G vão ser vitais para a transformação de negócios, indústrias e novas aplicações de serviços, produzindo "benefícios para muitos setores da economia da UE". "Estima-se que a tecnologia 5G poderá chegar a acrescentar 1 bilião de euros ao PIB europeu entre 2021 e 2025 e tem potencial para criar ou transformar até 20 milhões de empregos", anota o TCE.

Não obstante as oportunidades de crescimento, o 5G também representa riscos. Riscos que o TCE receia não estarem acautelados até 2025, devido ao referido atraso. Um desses riscos é "o aumento da dependência dos países face ao pequeno número de fornecedores capazes de construir e explorar redes 5G", dada a necessidade de consolidar o 5G até 2025.

No plano de ação de Bruxelas para o 5G, criado em 2016, o ano de 2025 foi fixado como "prazo para a implantação da tecnologia 5G em todas as zonas urbanas e todas as principais vias de transporte". Em março de 2021, a UE estabeleceu um novo objetivo de alcançar a cobertura 5G em toda a UE até 2030. Ora, o TCE observa que apenas metade dos Estados-Membros incluiu o novo objetivo nas suas estratégias nacionais para o 5G.

A Comissão Europeia "apoiou os Estados-Membros na realização destes objetivos através de diferentes iniciativas, orientações e financiamento", mas "nunca definiu claramente a qualidade esperada dos serviços 5G". Isso, realça o TCE, poderá "levar a desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços 5G em toda a UE, aumentando ainda mais o fosso digital".

"Além disso, as estratégias dos Estados-Membros em matéria de segurança das redes 5G e, em especial, a necessidade de uma ação concertada, continuam a ser uma questão de importância estratégica para a soberania tecnológica da União e para o mercado único", acrescenta Annemie Turtelboom.

Para o organismo que audita o uso de dinheiros de Bruxelas na prossecução de estratégias consideradas essenciais para a UE, além de um novo impulso na implementação do 5G na UE, são "necessários esforços suplementares para resolver as questões de segurança na implantação da tecnologia 5G de forma coerente e concertada".

"A implantação da tecnologia 5G é indissociável de questões de segurança", lembra o relatório.