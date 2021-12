Vantage Towers e Signify querem tornar postes de luz em plataformas de comunicação sem fios

A Vantage Towers e a Signify fecharam uma parceria para o mercado europeu, incluindo Portugal, foi esta quinta-feira revelado. A Vantage é uma empresa de torres de telecomunicações, presente em Portugal há um ano, e a Signify é especialista em iluminação pública inteligente, hubs digitais e soluções de interconexão de IoT, conetadas com iluminação exterior e software.

Agora, as daus empresas procuram, em conjunto, "criar uma proposta de negócio conjunto para transformar a iluminação exterior numa plataforma de comunicação sem fios e de serviço ao cidadão".

Em comunicado, ambas as empresas sublinham que a intenção é "implementar, de forma conjunta, projetos comerciais baseados na criação de uma rede wireless semelhante à fibra, que pode ser replicada em larga escala". Nesse cenário, será possível avançar com a implementação de "redes neutras para responder à procura crescente por conectividade em ambientes urbanos e rurais densos".

Um projeto piloto de três meses avançará ainda este ano, mas inicialmente apenas no mercado espanhol. Além de incluir Portugal e Espanha, a parceria terá efeito na Alemanha, Grécia, República Chega, Roménia, Hungria e Irlanda.

"Como operador neutro de infraestruturas, damos as boas-vindas a novas ideias de negócio, como a inovadora solução BrightSites da Signify, que complementa os nossos ativos e capacidade da infraestrutura pan-europeia e apoia a nossa missão de impulsionar a transformação digital da Europa", refere Jaime Abril, director de desenvolvimento de negócios e produtos da Vantage Towers.

Já Khalid Aziz, director de soluções de conetividade da Signify, considera: " As nossas inovadoras soluções de iluminação, combinadas com a experiência da Vantage Towers enquanto operador neutro de infraestruturas de telecomunicações, vai provocar uma grande mudança no mercado europeu".

A Vantage Towers nasceu da decisão do grupo Vodafone decidir separar do core do negócio a divisão de infraestruturas e torres de telecomunicações. Em Portugal, a empresa é liderada pelo italiano Paolo Favaro.

Por sua vez, a Signify é uma empresa focada na transformação da indústria de iluminação para aplicações digitais e LED. Nesse sentido, desenvolveu um portefólio que de aplicações para cidades inteligentes, como vigilância, gestão de trânsito, controlo do tempo, poluição e carregamento de veículos elétricos. "A mesma plataforma permite aplicações de densificação de dados, como pequenas células, soluções de acesso sem fios, pontos de acesso Wi-Fi, IoT em massa e redes privadas. O aproveitamento da capacidade de entrega dos sites da Vantage Towers permitirá à Signify implementar as suas soluções em toda a Europa de uma forma rápida, económica e sustentável", explica o mesmo comunicado sobre a recente parceria.