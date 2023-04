Vodafone admite vender operação em Espanha

Mário Vaz é assumiu o cargo de CEO da Vodafone Espanha este mês, depois de 12 anos à frente da Vodafone Portugal © Carlos Carneiro / Global Imagens

O grupo britânico Vodafone admite vender a operação espanhola, mas apenas pelo "preço certo", revela a Bloomberg esta quarta-feira. O grupo tem sido contactado por fundos de investimento, podendo um eventual negócio ascender a quatro mil milhões de dólares (aproximadamente 3,7 mil milhões de euros).

Não há qualquer processo formal em curso, nem o grupo estará ativamente à procura de compradores, mas a Vodafone Espanha tem atraído potenciais interessados. O grupo não reagiu à notícia, mas fontes próximas citadas pela Bloomberg garantem que a alienação da operação está em cima da mesa.

As mesmas fontes reportam que o negócio em Espanha está cada vez mais pressionado pela Telefónica, mas também pela Orange e MásMóvil.

Desde 2018, a receita anual da Vodafone Espanha tombou 16%, para 4,2 mil milhões de euros. Nick Read, então CEO do grupo Vodafone, procurou uma fusão do negócio com a MásMóvil, que controla a portuguesa Nowo, mas perdeu a corrida para a Orange. Processo de fusão que ainda aguarda aval das autoridades regulatórias.

Atualmente, o grupo Vodafone é liderado interinamente por Margherita Della Valle e a Vodafone Espanha tem como CEO o português Mário Vaz, desde 1 de abril.

Em Portugal, a Vodafone tem em curso a aquisição da Nowo à MásMovil. Negócio ainda está a ser avaliado pela Autoridade da Concorrência (AdC), sendo que a Autoridade Nacional de Comunicações já pediu condições em matéria de 5G para que o negócio se concretize. No entanto, a decisão final é da AdC.

