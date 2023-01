Vodafone com problemas na rede que estão a afetar clientes empresariais

Sede da Vodafone, no Parque das Nações, em Lisboa.

Alguns clientes empresariais da Vodafone não estavam a conseguir utilizar a rede do operador na manhã desta quinta-feira, de acordo com algumas queixas que chegaram à redação do Dinheiro Vivo (DV). O principal constrangimento identificado era a impossibilidade de realizar chamadas telefónicas mesmo que existisse sinal de rede - as aplicações móveis funcionavam normalmente. A Vodafone está já a solucionar a questão.



"A Vodafone confirma dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais", afirmou fonte oficial da Vodafone Portugal ao DV, garantindo que as equipas técnicas "estão a trabalhar com prioridade na resolução das mesmas".



"Estimado cliente, estão a ocorrer dificuldades na realização ou receção de chamadas nos terminais One Net [serviço empresarial que integra chamadas fixas e móveis, mas também um contact centre em cloud e o tratamento de dados das chamadas]. Estamos a efetuar todos os esforços para solucionar as mesmas com a maior brevidade possível. Apresentamos, desde já, as nossas desculpas pelos eventuais incómodos", ouve-se numa resposta telefónica automática da telecom a que o DV teve acesso.



De acordo com a plataforma Downdetector, registam-se constrangimentos na rede da Vodafone desde as 10h30 desta quinta-feira. Um pico de dificuldades no acesso à rede foi observado pelas 11h.



Fonte oficial da Vodafone Portugal não disse que regiões do país estão a ser afetadas, mas, segundo o Downdetector, Lisboa, Porto, Leiria, Aveiro e Braga são as zonas mais visadas.



De acordo com a mesma plataforma, as redes da NOS e Meo (Altice) não registavam quaisquer problemas.